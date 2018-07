Ganador de US$ 533 millones no salió de su casa en 3 días

El jueves 29 de marzo Richard Wahl tenía $22 dólares en su bolsillo para poner gasolina a su automóvil, tomarse una Coca Cola dietética y comprar unos boletos del Mega Millones que se jugaba al día siguiente. La misma noche del sorteo, que coincidió con el viernes santo, descubrió que había ganado uno de los premios de lotería más grandes del mundo, convirtiéndose de la noche a la mañana en una persona dos veces más rica que Leo Messi.



Con 47 años, Richard Wahl fue el único en acertar todos los números de una lotería que había comprado apenas dos veces en toda su vida. “Nunca juego al Mega Millones, había comprado unos boletos hace unos días pero no había ganado nada, así que decidí darle una nueva oportunidad y sin duda valió la pena” relató a los medios en una corta rueda de prensa. “Después de descubrir que habíamos ganado, nos quedamos con mi esposa encerrados en la casa durante tres días, pues era semana santa y no queríamos dejar el boleto desprotegido, teníamos miedo de que algo pudiera pasarle antes de cobrar el premio”, aseguró a los periodistas. Además reveló que verificó al menos 15 veces los números ganadores pues no podía creer que la enorme suma de $533 millones de dólares fuera suya.



Peruano habría podido ser el ganador

Sin salir del Perú miles de personas están comprando boletos para el próximo sorteo del Mega Millones que supera los $300 millones de dólares. A través del sitio web theLotter.com peruanos están usando el servicio de mensajería de éste famoso portal en internet que adquiere boletos oficiales del Mega Millones para el próximo sorteo en el que se entrega un premio equivalente a 92 veces el salario anual de Paolo Guerrero.



“Fueron miles los boletos que se vendieron en el Perú para el sorteo en el que Richard Wahl fue ganador” afirma Eduardo Guillén representante de theLotter para el mercado hispano, y agrega “sin duda el premio habría podido ser de un peruano pero como todos sabemos, es una cuestión de suerte. De todas maneras existe aún la posibilidad de que un peruano se lleve un gran pozo acumulado, pues en el país se venden miles de tiquetes para el Mega Millones de Estados Unidos, ahora que el premio sobrepasa los $300 millones de dólares. El único requisito para que alguien gane es que compre al menos un billete”, concluye.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Con la situación de inseguridad que se vive en el Perú, es de suponer que si un peruano ganara la lotería no lo haría público. La buena noticia es que participando a través de theLotter.com el ganador no tiene de qué preocuparse, pues el sitio guarda el completo anonimato de quien acierta los números. Y es que el actual premio del Mega Millones de Estados Unidos por más de $300 millones de dólares es nada más y nada menos que 54 veces el actual acumulado de la Tinka, es decir que si un peruano ganara, se convertiría en una de las personas más ricas del Perú.



¿Qué trámite debe hacer el ganador para cobrar el premio?

Cuando un usuario gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tiquete ganador, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohibe que un ciudadano extranjero se gane la lotería y los impuestos se pagan por igual sin importar el origen del ganador.



No se requiere visa americana para reclamar el premio

Cabe agregar que si el usuario no tiene visa americana, las loterías oficiales esperan hasta un año para que la persona reclame el dinero, es así como hace dos años, cuando un iraquí que vivía en Bagdad ganó a través de theLotter.com el acumulado de la lotería Oregon Megabucks en Estados Unidos por $6 millones de dólares, el premio estuvo vacante durante tres meses hasta que el iraquí obtuvo la visa y viajó para recibir de las manos de un abogado de theLotter.com el tiquete ganador.



La noticia de un ciudadano de Irak presentándose a reclamar un premio mayor de la lotería fue reportado por reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, donde se menciona a theLotter.com, un portal de gran reputación al que muchos llaman el “Fedex de las loterías”.



Es importante anotar que en caso de que se confirme que el usuario no puede conseguir la visa para viajar, theLotter reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del ganador, después de comprobar minuciosamente su identidad, sin embargo hasta ahora, las embajadas americanas han concedido visa a los ganadores, considerando lo importante que es para ellos cobrar el premio.



¿Cómo funciona el servicio?

theLotter cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del tiquete oficial al comprador en caso de ser ganador. El usuario que desee usar el servicio de éste particular sitio web, deberá elegir entre una de las múltiples loterías que se ofrecen, marcar sus números y pagar para que su tiquete sea comprado por un representante de la empresa en un punto de venta oficial de la lotería. La garantía que existe de que el boleto fue comprado es una copia escaneada del mismo y que el usuario puede ver en la pantalla de su ordenador o teléfono sin salir de casa.





Servicio de mensajería

Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar el servicio de encomienda. Es así como a mediados del año pasado una jubilada panameña de 60 años se ganó el primer premio de la lotería de La Florida por $30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos, una historia que causó conmoción en medios norteamericanos sorprendidos por el hecho de que una extranjera que nunca había visitado el país se llevara el millonario botín.



¿Es éste servicio de mensajería legal?

El servicio de mensajería de theLotter.com ha sido verificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos. Además hay que tener en cuenta que las leyes americanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería, así que ni Donald Trump puede evitar que un peruano se la gane, pues las leyes son muy claras y el único requisito para reclamar el premio es ser el portador del billete ganador.



¿Qué garantía existe de que los boletos ganadores se entregan a los usuarios?

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, además de una gran cantidad de noticias publicadas por medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times, donde se habla del servicio de éste portal que lleva más de 16 años funcionando.



Por políticas de la empresa theLotter.com nunca revela los nombres completos ni los rostros de los ganadores. Es por ello que los usuarios se muestran siempre ocultos por una máscara.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por más $300 millones de dólares se sorteará el próximo martes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.