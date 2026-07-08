La gastronomía y la hotelería forman parte de un ecosistema que evoluciona constantemente, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones especializadas, orientadas a fortalecer la operación de estos segmentos. En ese proceso de transformación, los espacios que reúnen a proveedores, empresarios y profesionales del sector se convierten en una oportunidad para conocer tendencias, fortalecer relaciones comerciales y acceder a soluciones que respondan a las necesidades del mercado.

Con ese propósito, del 8 al 11 de julio se desarrollará la 11.ª edición de Gastromaq, la feria internacional de maquinarias, tecnología y servicios para la industria gastronómica, hotelera y afines. El encuentro tendrá como sede Villa Complejo Ferial, en Pantanos de Villa (Lima), y reunirá a empresas nacionales e internacionales vinculadas con el sector Horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías y afines), así como a profesionales, emprendedores y representantes de diversos rubros relacionados con este ámbito.

Un punto de encuentro para proveedores y profesionales

Durante los cuatro días de actividades, los asistentes podrán conocer propuestas relacionadas con equipamiento, maquinaria, tecnología, alimentos, bebidas, insumos, envases, limpieza profesional y otros servicios orientados a la operación de negocios gastronómicos y hoteleros. La programación también contempla espacios destinados al intercambio de conocimientos y la generación de vínculos comerciales entre proveedores, compradores y especialistas.

La edición 2026 contará con 320 stands comerciales, más de 25 especialistas invitados y más de 40 talleres, seminarios y demostraciones en vivo, además de una asistencia estimada superior a 25 mil visitantes. Según cifras de la organización, el 91 % de quienes recorren la feria participan o influyen en decisiones de compra dentro de sus organizaciones. A ello se suma que el 92 % de los expositores manifestó un alto nivel de satisfacción con la edición anterior, según los resultados compartidos por la organización.

Congresos, campeonatos y actividades especializadas

La programación reunirá una serie de propuestas dirigidas a distintos perfiles del sector. Entre ellas figuran el 3.º Congreso Anual de Empresarios Gastronómicos, el 3.º Campeonato Nacional de la Pizza Perú 2026, el Foro Horeca Sostenible, el Congreso Networking Hotelero 2026, el V Campeonato Nacional Latte Art – LAGS Perú 2026 y el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca – Perú 2026. Asimismo, se desarrollarán exhibiciones, workshops, demostraciones culinarias y otras actividades enfocadas en la actualización profesional y el intercambio de experiencias.

Entre los especialistas invitados figura el chef Giacomo Bocchio, quien encabezará el workshop en vivo “Eleva tu juego culinario”, como parte de una programación que busca reunir distintas especialidades vinculadas con la cocina profesional y la hospitalidad.

Una experiencia que integra distintas industrias

De manera paralela, Gastromaq compartirá recinto con Alimentos en Perú, ExpHotel, ExpoClean, Gastro Drinks, Gastro Pack, Coffee Fest Perú y DecoBiz, ampliando la oferta para quienes buscan conocer productos, servicios y tendencias relacionadas con la cadena de valor del sector Horeca.

El evento cuenta con el auspicio de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) y la oficialización de la Unión de Organizadores y Proveedores de Ferias, Eventos y Congresos del Perú (Ufeper). Además, se desarrollará en un recinto de más de 20 mil metros cuadrados destinados a la exhibición comercial.

Conoce más sobre la feria Gastromaq 2026, el programa de actividades y el registro de asistentes desde su página web aquí.

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