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La presidenta Keiko Fujimori rindió cuenta de las acciones realizadas para enfrentar el fenómeno El Niño, considerado el más intenso de los últimos 100 años en el Perú, e informó que se movilizaron más de 2 mil unidades de maquinaria pesada, se culminaron 35 kilómetros de defensas ribereñas y se adquirieron 77 puentes bailey para atender las emergencias.

Merlín IA

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