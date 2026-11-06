La presidenta Keiko Fujimori rindió cuenta de las acciones realizadas para enfrentar el fenómeno El Niño, considerado el más intenso de los últimos 100 años en el Perú, e informó que se movilizaron más de 2 mil unidades de maquinaria pesada, se culminaron 35 kilómetros de defensas ribereñas y se adquirieron 77 puentes bailey para atender las emergencias.

Recordó que desde el primer día de gestión se puso orden y se tomaron decisiones para enfrentar las lluvias intensas y reducir sus impactos, pese a recibir un país sin las obras de prevención necesarias ante una amenaza que se conocía desde febrero. Sostuvo que, frente a un fenómeno natural de esta magnitud, la respuesta fue actuar y por ello en apenas tres meses se invirtieron S/ 1,500 millones en prevención, el doble de todo lo ejecutado durante el 2025.

En el marco del balance de sus primeros 100 días de gestión, dijo que se ejecutaron trabajos de descolmatación en 179 kilómetros de ríos de la costa, alcanzando el 85 % de la meta programada y retirando 4,5 millones de metros cúbicos de material de sus cauces. Asimismo, se reformaron los procedimientos de aprobación de obras por impuestos para emergencias, reduciendo los plazos de más de seis meses a solo 30 días.

En La Libertad se destinaron S/ 320 millones para la descolmatación y el enrocado del río Moche, obra que será entregada antes de finalizar el año. En tanto, en Cañete, Chincha y Pisco se culminaron 35 kilómetros de defensas ribereñas que protegerán a más de 10 mil familias y evitarán la pérdida de 33 mil hectáreas de cultivos.

Sostuvo que se recuperaron 12 geomallas que se encontraban abandonadas, cuya instalación inmediata fue dispuesta en diez quebradas vulnerables, así como la puesta a disposición de las regiones de más de 2 mil unidades de maquinaria pesada y equipos para ejecutar trabajos de prevención y respuesta.

La preparación para atender las emergencias también fue una prioridad. El Gobierno adquirió 77 puentes Bailey y desplegó cinco buques, 23 helicópteros, 17 aviones y 13 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Además, cuenta con 7 mil toneladas de ayuda humanitaria en almacenes y ha identificado más de 400 puntos para instalar albergues temporales en caso de inundaciones.

La presidenta Fujimori remarco que el Gobierno no se quedó con los brazos cruzados y, por el contrario, comenzó a trabajar desde el primer día. “Tomamos la decisión de actuar con anticipación, movilizar recursos y proteger la vida de los peruanos frente a uno de los mayores desafíos naturales de los últimos cien años”, aseguró.

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