En el marco de su 125° aniversario, Gulf celebra su expansión en Perú con el lanzamiento y fortalecimiento de su portafolio de productos y el nombramiento de nuevos socios comerciales que acercarán soluciones de alto rendimiento en lubricación a sectores claves del país.

Con una visión de crecimiento sostenido, la compañía apuesta a multiplicar su presencia en el mercado de lubricantes como así también comenzar con el embanderamiento de estaciones de servicio, consolidando así su posicionamiento y visión de desarrollo en el largo plazo.

Todo comenzó cuando se descubrió petróleo el 10 de enero de 1901, y el nombre Gulf llegó 11 meses después. 125 años más tarde, se han logrado grandes avances. Al alcanzar este hito, el foco no está en el aniversario en sí, sino en las personas que confían en la marca cada día: desde mecánicos en talleres y operadores de flotas que mantienen los negocios en marcha, hasta conductores, motociclistas y equipos industriales que trabajan en entornos donde la confiabilidad no es opcional.

/ parilov

En todos los mercados, el aniversario de Gulf cobrará vida a través de iniciativas locales que reconocen el trabajo que ocurre día a día en depósitos, puertos, campos, talleres y rutas, donde los comienzos tempranos, los cronogramas exigentes y las condiciones demandantes forman parte de la rutina.

Más que mirar hacia atrás, Gulf utiliza este hito para reforzar lo que viene, apoyando a socios y clientes que impulsan a las comunidades y a las industrias hacia adelante, allí donde los estándares son altos y las expectativas reales.

Gastón Mienko, Vicepresidente para Sudamérica, Gulf Oil International:

Como parte del año aniversario, los mercados implementarán programas que abarcan alianzas comerciales, acciones con mecánicos y talleres, promociones en retail y combustibles, y activaciones de patrocinios globales. Estas iniciativas están diseñadas para reforzar el rol de la confianza en entornos orientados al rendimiento y celebrar a las personas detrás del éxito de Gulf.

Sobre Gulf Oil International Ltd.

Gulf, una entidad de propiedad total del Grupo Hinduja, es una de las compañías downstream privadas más grandes del mundo, con presencia en más de 60 países. Operando desde 1901, la historia de Gulf es una historia de innovación, con un espíritu pionero que aún guía a la marca hoy.

El negocio principal de Gulf Oil International (GOI) es la fabricación y comercialización de una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento y productos asociados para diversos segmentos del mercado. GOI también entrega licencias para redes de estaciones de servicio en todo el mundo y actualmente está presente en más de 18 países con más de 1,250 estaciones.

Gulf tiene una sólida presencia internacional en Europa, Sudamérica, Medio Oriente y la región de Asia Pacífico, con plantas propias y licenciadas en todo el mundo. Es el accionista mayoritario de Gulf Oil Lubricants India Ltd., que cotiza en la BSE. El negocio de GOI también incluye Gulf Marine, que abastece de lubricantes a la industria naviera global en 1,100 puertos alrededor del mundo.

Para más información: www.gulfoillatam.com

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