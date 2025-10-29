Cada vez que subimos a un automóvil, pocas veces pensamos en su impacto ambiental. Simplemente cerramos la puerta y conducimos hacia nuestro destino, ya sea a unas cuadras o a varios kilómetros. Sin embargo, cada vez que se enciende un vehículo con motor a combustión, se libera dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales gases responsables del efecto invernadero. Así, sin darnos cuenta, contribuimos al calentamiento global.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sector transporte representa alrededor del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De esa cifra, el 69% proviene del transporte por carretera —autos, camiones ligeros y pesados, entre otros—. Frente a ello, el cambio hacia una movilidad más sostenible se vuelve cada día más urgente.

Múltiples tecnologías, un mismo objetivo

Existen diversas alternativas para avanzar en ese camino. Toyota del Perú, empresa comprometida con reducir la huella de carbono del parque automotor, lo demuestra con un portafolio de soluciones tecnológicas diversas, que no se limitan a una sola fuente de energía, sino que se adaptan a las necesidades del país y de sus conductores.

En el Perú, debido a su matriz energética y a la todavía limitada infraestructura de carga eléctrica, las opciones de transición más adecuadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero son los vehículos a GNV (Gas Natural Vehicular) y los híbridos eléctricos auto-recargables. Ambos permiten avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente, preparando el camino para la adopción futura de tecnologías de cero emisiones, como los vehículos 100% eléctricos o los de celdas de hidrógeno.

Distintos caminos hacia un mismo destino: la sostenibilidad

Entre las opciones disponibles destacan los vehículos a GNV, que emiten hasta 30% menos dióxido de carbono que los que funcionan con gasolina o diésel, por lo que representan una alternativa más limpia y accesible para reducir el impacto ambiental del transporte. En el caso de los vehículos electrificados, que utilizan tanto combustible como energía eléctrica, existen varias opciones:

Híbridos eléctricos auto-recargables (HEV): combinan dos motores —uno de combustión y otro eléctrico— que pueden funcionar de forma alternada o simultánea. No necesitan conectarse a una fuente externa de energía, ya que se auto-recargan durante la conducción gracias al frenado regenerativo y al movimiento del motor a combustión.

combinan dos motores —uno de combustión y otro eléctrico— que pueden funcionar de forma alternada o simultánea. No necesitan conectarse a una fuente externa de energía, ya que se gracias al y al movimiento del motor a combustión. Híbridos enchufables (PHEV): también cuentan con dos motores, pero disponen de una batería de mayor capacidad que les permite recorrer distancias más largas en modo eléctrico. Para recargarse, requieren conexión a una fuente externa de energía eléctrica.

también cuentan con dos motores, pero disponen de una que les permite recorrer distancias más largas en modo eléctrico. Para recargarse, requieren conexión a una 100% eléctricos (BEV): Debido al tamaño de la batería necesariamente se tiene que conectar a una fuente de energía eléctrica.

Los vehículos de cero emisiones representan el futuro de la movilidad sostenible, como los 100% eléctricos (BEV) o de celdas de hidrógeno (FCEV).

Pero, mientras el país avanza en el desarrollo de su infraestructura de carga eléctrica, Toyota del Perú mantiene su apuesta de transición con los vehículos híbridos, la opción más viable para reducir emisiones hoy y conducir hacia un futuro más limpio y sostenible.

Reportaje publicitario