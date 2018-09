Historia en el subsuelo: Cálidda recupera los restos arqueológicos de la capital

Lima es una metrópolis construida sobre los vestigios de importantes civilizaciones precolombinas. La capital tiene 447 huacas oficialmente registradas y la puesta en valor de este patrimonio es uno los principales retos que enfrenta el Ministerio de Cultura. El trabajo conjunto entre la empresa privada y el Estado se presenta como una posible solución en este panorama.



Muchos de los daños al patrimonio arqueológico tienen como causa las excavaciones y la ejecución de obras públicas que se realizan en la ciudad. Cálidda, empresa encargada de la distribución e instalación de red de gas natural que abastece a Lima y Callao, es una de las empresas que ha asumido un compromiso frente al impacto que pueden generar sobre esta herencia cultural.



Responsabilidad con el patrimonio

​

Desde el inicio de sus operaciones, hace 14 años, Cálidda ha implementado un área de arqueología encargada de prevenir el daño a los restos arqueológicos que puedan hallarse en el subsuelo. “Trabajamos de la mano con el Ministerio de Cultura, tenemos la disposición de contribuir en lo que nos sea posible. Para Cálidda es un compromiso y una responsabilidad recuperar y poner en valor nuestro patrimonio. Nos entusiasma dar a conocer la historia de Lima, de la que tan poco se conoce”, señala Marisabel Bacca, subgerente de Comunicación y Reputación de la compañía.



El Plan de Monitoreo Arqueológico tiene el objetivo de recuperar los hallazgos arqueológicos que ocurran durante el proceso de instalación de la red de Gas Natural de la empresa para posteriormente darlos a conocer a la comunidad y así fortalecer nuestra identidad. Todos los bienes que son encontrados son analizados, conservados y difundidos, y posteriormente entregados al Ministerio de Cultura, el mismo que acaba de reconocer a la empresa como aliada estratégica por esta labor.



Recuperando la historia

​

“Hemos desarrollado una relación muy buena en provecho de la recuperación del patrimonio”, dice Cecilia Camargo, arqueóloga a cargo de este programa. Cálidda no solo realiza las actividades de control, sino que aprovecha toda esta información para hacer acciones culturales (talleres, exposiciones, capacitaciones) junto con el Ministerio.



Los datos provenientes del análisis de estos hallazgos arqueológicos son información científica valiosa que ayuda a componer la historia de la ciudad y es contrastada con las investigaciones de otros profesionales del campo. “Tenemos más de 300 hallazgos tales como entierros, gran cantidad de vasijas, ofrendas de metales, cerámicas, entre otros. Mucha historia, que nos habla de una Lima muy antigua, tenemos hallazgos prehispánicos de más de 2 mil años de antigüedad hasta llegar a lo republicano”, comenta Camargo.



Compromiso integral

​

Al año, la empresa invierte un promedio de US$ 400,000 en análisis, conservación y restauración de material arqueológico. Esto sin contar los gastos operativos en cuanto a la paralización de obras para la recuperación de estos hallazgos, valor que asciende a más de US$ 2 millones en sus 14 años de operaciones.



El protocolo de recuperación, en el que se contempla la paralización o desviación de obras, es un compromiso legal que no solo asume Cálidda, sino también las empresas y contratistas que trabajan en la instalación de las redes de gas. “Nosotros los capacitamos constantemente. Los trabajadores nos hacen preguntas y quieren saber a qué cultura pertenece lo que van encontrando”, comenta la arqueóloga.



Dentro de los hallazgos más importantes del Plan de Monitoreo Arqueológico de Cálidda se encuentran los entierros de tres inmigrantes chinos de finales del siglo XIX y el entierro del Señor de Payet en Independencia, personaje de la sociedad Ychsma. “Si se reproducen este tipo de alianzas y si hay más trabajo con este compromiso vamos a recuperar mucho más de nuestro pasado”, concluye Camargo.