Una propuesta desarrollada desde las aulas universitarias logró destacar entre más de 80 proyectos y convertirse en la ganadora de HONOR College 2026. Se trata de “Dare to Jump”, una iniciativa creada por estudiantes de la Universidad de Piura, quienes alcanzaron el primer puesto de esta competencia que reta a los jóvenes a aplicar sus conocimientos, creatividad y visión estratégica en iniciativas vinculadas al entorno empresarial.

La ceremonia de premiación marcó el cierre de esta segunda edición, en la que tres equipos finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado especializado, integrado por Luis Vásquez, director de GTM de HONOR Perú; Bruno Ortiz, jefe de Redacción de El Comercio; e Isaura Delgado, directora de Asuntos Públicos y posicionamiento estratégico de ATREVIA. Desde sus respectivas experiencias en tecnología, periodismo y asuntos públicos, los especialistas evaluaron cada iniciativa según su innovación, viabilidad y potencial comercial.

“HONOR College es una iniciativa que impulsamos en Latam para fortalecer el vínculo entre el entorno universitario y el sector empresarial, brindando a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en desafíos reales y acercarse al mundo de la tecnología. Nos enorgullece generar estos espacios que les permiten demostrar sus capacidades, asumir nuevos retos y encontrar oportunidades para impulsar su desarrollo profesional”, señaló Lucero Bedregal, PR Manager de HONOR Perú.

Reconocimiento al talento y la creatividad de los jóvenes universitarios

Tras la evaluación del jurado, el equipo de la Universidad de Piura (UDEP) ocupó el primer lugar, mientras que los equipos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La propuesta ganadora, desarrollada por Silvana Pretel Farfán, Angelina Checca Verástegui y Sebastián Limaylla Bedoya, respondió al desafío de HONOR: lograr que los jóvenes perciban a la marca como una compañía de tecnología integral, más allá de los smartphones. Para ello, presentaron “Dare to Jump”, iniciativa que propone estaciones interactivas donde los estudiantes pueden explorar herramientas de IA aplicadas a actividades académicas y profesionales. De esta manera, el equipo convirtió el desafío en una experiencia que acerca a los jóvenes a las distintas soluciones del ecosistema tecnológico de HONOR.

Por su parte, el equipo de la PUCP presentó “HONOR Level-Up”, mientras que el de UTEC desarrolló “HONOR College Experience”. Ambas propuestas fueron reconocidas por el desempeño de sus integrantes durante la competencia. Los tres proyectos llegaron a la etapa final tras un proceso de selección en el que participaron estudiantes universitarios de carreras como Publicidad, Marketing, Administración de Empresas e Ingeniería Civil e Informática. Durante ese proceso, los participantes pusieron a prueba sus conocimientos y su capacidad estratégica para plantear soluciones a retos del mundo empresarial.

Premios que abren nuevas oportunidades para los jóvenes

El equipo ganador recibió S/16.000, un pack de productos del ecosistema HONOR y la oportunidad de acceder a un contrato de trabajo en la compañía. El segundo lugar obtuvo S/11.000 y productos de la marca, mientras que el tercer puesto recibió S/8.000 y un pack de dispositivos HONOR.

Con esta iniciativa, HONOR continúa apostando por el talento de las nuevas generaciones y promueve experiencias que permiten a los jóvenes llevar sus conocimientos más allá de las aulas y acercarse a nuevas oportunidades en el mundo profesional.

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