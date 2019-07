5 momentos imperdibles que puedes fotografiar en la oscuridad

No necesitamos cifras para reconocer que tomar fotografías se ha convertido prácticamente en un acto reflejo: si vemos un paisaje agradable, la sonrisa de nuestros amigos o nuestro plato favorito, buscamos de inmediato el celular. No por nada cada día Instagram almacena más de 95 millones de fotos nuevas de sus seguidores en todo el mundo.



Sin embargo, hay momentos más difíciles de capturar que otros. Tomar una foto de tu mamá soplando las velas en su cumpleaños o una hacer una foto a una noche estrellada puede ser frustrante. Casi nunca nuestro celular consigue transmitir lo que estamos viendo. Las imágenes suelen ser borrosas y con baja definición. Por eso, el Huawei P30 Pro tiene un sistema de cámara cuádruple, ideal para experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo, además consigue que escenas con poca o ninguna luz, sea capturadas con correcta iluminación mostrando elementos que no pueden verse a simple vista.



Aquí compartimos una lista de cinco momentos que podrás registrar sin importar la oscuridad.



1) Mirar las estrellas. Fotografiar el cielo estrellado es una bella experiencia que se puede hacer en lugares como Marcahuasi, en Lima, o en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. Hoy no es necesario tener una cámara profesional para captar la luna si se cuenta con un celular como el Huawei P30 Pro, que tiene una cámara que aumenta la luz en la oscuridad hasta en un 40% y un zoom de hasta 50x.



2) Que los cumplas feliz. Otro momento típico es cuando se canta el Happy Birthday a un ser querido. La foto de rigor es cuando la canción termina y todos se quedan viendo al cumpleañero pidiendo un deseo. El superzoom óptico de periscopio del Huawei P30 Pro, permite más capacidades de zoom sobre un cuerpo logrando un nivel de realismo y detalle en alta definición. Además la estabilidad de OIS te permitirá sacar buenas fotos en medio de los aplausos.



3) Una cena romántica. La oscuridad es un elemento clave para un ambiente íntimo. La luz de la luna o la de las velas suelen acompañar estos momentos. Algunos aprovechan para tomarse selfies o hasta para fotografiar los platillos a comer. Para captar una buena foto en este ambiente se necesita una cámara con una amplia gama de colores. El Huawei P30 Pro puede captar hasta 16.7 millones de tonalidades.



4) Campamento y fogata. Ya sea en el campo o en la playa, los campamentos son lugares ideales para tomarse fotos con amigos o la familia, ya que allí se viven hermosos momentos para recordar. Con el modo noche del Huawei P30 Pro y su superzoom podrás registrar estas memorias sin mayor dificultad.



5) Un paseo nocturno. Una caminata por las calles de la ciudad, en la orilla del mar, o inclusive disfrutando en algún bar o discoteca con amigos, son momentos que deseamos registrar para la posteridad. Las cuatro cámaras del Huawei P30 Pro te permiten retratar todos esos momentos, además de ser ideal para los aficionados a la fotografía con un teléfono móvil.