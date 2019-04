HUAWEI P30 Pro: el celular que te permite fotografiar la Luna

Según un informe de Wired, un millenial revisa su celular cada 12 minutos y lo toca más de 2 mil veces al día. Y no solo para llamar a mamá o dar like a la foto de un amigo. Para muchos el smartphone se ha convertido en una herramienta de trabajo, en un generador de contenido: fotos instantáneas para actualizar un blog de comida o videos para un tutorial de belleza en el instagram de una influencer. Las empresas de tecnología están al tanto del cambio: hoy la posibilidad de tener un smartphone capaz de competir con una cámara profesional es una realidad.



La última y más avanzada propuesta en fotografía móvil llega de las manos de Huawei. Ni la distancia ni la oscuridad son problema para la Serie P30. No por gusto DxOMark, el portal internacional de fotografía, le ha otorgado al HUAWEI P30 Pro un puntaje de 112 (de 119). Eso lo convierte en el smartphone con calificación más alta en fotografía móvil hasta la fecha. Pero si quieres sacar tus propias conclusiones, te contamos las características de las versiones P30 y P30 Pro.





1. Múltiples cámaras

​

Captura múltiples escenarios con una nitidez profesional. El HUAWEI P30 posee una triple cámara Leica posterior: un objetivo gran angular de 40MP, un ultra gran angular de 16MP y un lente teleobjetivo de 8MP. El P30 Pro cuenta con un sistema de Cámaras Cuádruple Leica que incluye un lente SuperZoom, una cámara Super Sensing de 40MP, un lente ultra gran angular de 20MP y una cámara Huawei TOF, diseñada para recoger la profundidad y el volumen de los objetos. La cámara frontal, en ambos equipos, es de 32MP y utiliza la inteligencia artificial para sacarte mejores selfies.



2. Telefoto

​

Con la Serie P30, la distancia no es un impedimento. Finalmente podrás tomarle una foto a la luna que no te decepcione al verla. El P30 cuenta con un zoom óptico de 3X, así como uno digital de 30x. El P30 Pro, por su parte, lleva esta característica al límite con un zoom digital de 5X, un zoom híbrido de 10X y un zoom digital de 50X.



3. Super Low Light

​

La oscuridad no será más un obstáculo para capturar las mejores imágenes. Los sensores normales cuentan con cuatro receptores fotónicos para captar la luz en una configuración RGGB (rojo, verde, verde y azul). Huawei presenta por primera vez los sensores RYYB, reemplazando el verde por el amarillo. Esto permite, junto al sensor SuperSpectrum, aumentar la luz hasta en un 40%.



4. Doble video



No volverás a perderte de nada cuando grabes con el HUAWEI P30 Pro. Ambas versiones son capaces de grabar diferentes vídeos de manera simultánea usando dos de las cámaras traseras. Este sistema, llamado Dual-View Video, permite al usuario registrar imágenes con el lente gran angular y hacer tomas con zoom a la vez. Así podrás hacer tomas del panorama general y capturar detalles específicos a la vez.



Los equipos podrán adquirirse desde el 5 de abril en Claro, Movistar y Entel y en las tiendas de Ripley, Plaza Vea, Tottus y Saga Falabella, entre otros. Si quieres tener el HUAWEI P30 o el HUAWEI P30 Pro pronto en tus manos ingresa aquí.