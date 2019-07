Y tú, ¿cómo manejas?: la campaña de Hyundai por la igualdad de género

Escuchar frases como “¿Para eso sales de la cocina?” o “Mujer tenías que ser” se ha convertido, lamentablemente, en otro ruido molestoso y constante entre las calles. Los prejuicios contra las mujeres al volante son innegables, a pesar de que manejar adecuadamente no es cuestión de género. Para luchar contra estos estereotipos, Hyundai lanzó su campaña “Y tú, ¿cómo manejas?”.



Sensibilizar a la sociedad no es tarea sencilla, pero la marca coreana ha apostado por una lucha de largo aliento a favor de la igualdad sobre las pistas. Hyundai elaboró su campaña con tres voceras: Susan Tong, conductora de camiones con trece años de experiencia; Grace Hemmerde, piloto profesional de automóviles; y Jessica Schroth, gerente general y CEO de varias empresas. Ellas son mujeres que conducen con autonomía sus respectivas carreras profesionales.



¿Las mujeres manejan mal?

Con la campaña, Hyundai transmite un mensaje directo y conciso: que manejar no es una actividad exclusiva de los hombres y que las mujeres son capaces de conducir tan bien o incluso mejor que ellos. Las estadísticas avalan por completo esta afirmación, pues del número total de accidentes de tránsito a nivel nacional, solo el 23,4% ha sido causado por mujeres, mientras que el 69,5% ha sido ocasionado por hombres, según la SUTRAN y la APESEG.



Sin embargo, en su vida cotidiana y profesional, las voceras de Hyundai han experimentado diversos ataques sólo por ser mujeres. “En varias ocasiones, he estado manejando un camión y los otros conductores no han dejado de mirarme. Yo los saludo amablemente, pero ellos no consiguen dejar de sorprenderse al verme frente al volante”, cuenta Susan Tong, quien conduce un camión de más de 19 toneladas a la perfección.



Una situación similar vivió la piloto Grace Hemmerde en el autódromo, a lo largo de su carrera: “Cuando ganaba una carrera contra los pilotos hombres, los escuchaba reclamarse entre ellos: ‘¿Cómo dejas que te gane una mujer?’. Yo me reía, porque sin importar lo que dijesen, les había ganado”. Frente a estos prejuicios, la mejor solución es respetar las normas y manejar de la mejor manera posible sin importar el género. Y tú, ¿cómo manejas?

Publirreportaje