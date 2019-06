Hyundai se suma a la lucha por la igualdad de género

Basta con salir unos minutos a la calle para darse cuenta: los prejuicios contra la mujer existen en todo ámbito de la sociedad, y también cuando ellas manejan. Para luchar contra ello y sensibilizar a la población, Hyundai ha lanzado la campaña “Y tú, ¿cómo manejas?”, con lo cual demuestra una vez más que su compromiso con la igualdad de género es de largo aliento.



El objetivo de la campaña es desterrar de la sociedad el prejuicio que afirma que las mujeres manejan mal y que no deberían estar al volante. “Todos tenemos la capacidad de ser buenos o malos conductores. La mujer y el hombre tienen las mismas capacidades y ambos pueden desempeñarse a la perfección en todo lo que se propongan”, contó Sebastián Beckdorf, gerente de Marketing de Gildemeister.



Las estadísticas desarman el estereotipo en contra de la mujer. Según la SUTRAN y la APESEG, el 69,5% de accidentes de tránsito a nivel nacional son ocasionados por hombres, mientras que solo el 23,4% es causado por mujeres. Además, la PNP reporta que, de los accidentes no fatales ocasionados en el 2018, 54.892 fueron cometidos por hombres y solo 8.548 por mujeres.



Y tú, ¿cómo manejas?

Para esta campaña, la marca coreana ha elaborado un video con sus tres voceras que prueban cabalmente que manejar bien o mal no es cuestión de género: Grace Hemmerde, piloto profesional de automóviles; Susan Tong Laurel, conductora de camiones con 13 años de experiencia; y Jessica Schroth, gerente general y CEO de varias empresas. Ellas son mujeres que conducen bien en todos los aspectos de su vida, ya sea en las pistas o en el campo profesional.



Como todas, ellas también han enfrentado prejuicios por ser mujeres, pero sus capacidades les han permitido empoderarse. “Desde pequeña, mi sueño siempre fue manejar. Mi papá me matriculó en cursos de mecánica desde los quince años y he estudiado mucho para poder conducir camiones. Los hombres se sorprenden al verme manejar y preguntan: ¿dónde está el piloto? Les cuesta aceptar que la piloto soy yo”, relata Susan Tong, quien conduce a la perfección un camión de 19,5 toneladas.



Sin duda, eliminar un prejuicio no es tarea fácil, pero somos nosotros quienes tenemos el timón de la sociedad en nuestras manos. Entonces, la pregunta crucial es: y tú, ¿cómo manejas?