ICPNA: La enseñanza a través de la cultura cumple 80 años [VIDEO]

¿Quién no ha escuchado hablar del ICPNA? Aquel instituto que no solo apuntó a la enseñanza del inglés, sino también a la difusión de la cultura, convirtiéndose en uno de los más grandes referentes en ambos ámbitos. Sus inicios, hace exactamente 80 años, fueron pequeños pero con gran potencial, pues actualmente son el centro binacional más grande del país.



La fundación del ICPNA se realizó el 2 de junio de 1938, mediante una alianza entre la Embajada de Estados Unidos y un grupo de intelectuales y científicos peruanos como Julio C. Tello, Jorge Basadre y Aurelio Miró Quesada, entre otros. Sus actividades iniciaron con tan solo tres alumnos y dos profesores, que a la fecha se han convertido en más de 700 mil alumnos anuales y más de 900 profesores altamente capacitados.



Al año siguiente de su inicio de actividades, una delegación de profesores provenientes de Estados Unidos desembarcó en el puerto del Callao como parte de un programa de intercambio cultural, permaneciendo 17 días en Lima. La participación de los profesores visitantes fue crucial en el desarrollo del ICPNA. En esa labor, resaltó Faye Bumpass, quien fue directora de cursos por cinco años. Fue ella la responsable del método de Aproximación Funcional, difundido por el Perú desde el ICPNA, que consiste en familiarizar al estudiante con estructuras gramáticas y un vocabulario que pudiese usarse de inmediato.



– Avances culturales –

La primera galería del ICPNA se ubicó en el quinto piso de su local en la calle De Corcovado en el Centro de Lima. En 1970, se trasladó al sótano para tener mejor acceso, mayor aforo y un recorrido más amigable. Durante mucho tiempo se le consideró como la galería más importante del país y fue bautizada como Juan Pablo Heeren, en honor a uno de sus fundadores de ese foco de cultura.



El auditorio de la sede miraflorina del ICPNA, ubicado en el cruce de las avenidas Angamos y Arequipa se inauguró en 1984, pues se necesitaba contar con un espacio propio para las artes escénicas. En ese mismo lugar, antes de la aparición de la Internet, se solía seguir en vivo el proceso y los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Durante esas jornadas estaban presentes políticos peruanos, el embajador estadounidense, su cuerpo diplomático y la prensa.



- ICPNA en la actualidad -

El crecimiento del instituto ha sido exponencial, pues actualmente cuenta con 15 sedes a nivel nacional: 6 en Lima y 9 en provincias. Su método de enseñanza, el Immersia Learning, desarrollado por el ICPNA, involucra desde el primer momento al estudiante con la cultura estadounidense para su óptimo aprendizaje.



La institución apuesta también por la difusión cultural, reflejada en diversas acciones realizadas en su red de 12 galerías y 15 bibliotecas a nivel nacional. “El ICPNA se ha enfocado en dar servicios de enseñanza de idiomas y la promoción de la cultura tanto de artes escénicas como visuales”, asegura Rafael Yzaga, gerente general del ICPNA.



Más de 180,000 personas visitan su red de galerías y ya tienen artistas programados para los dos siguientes años en la galería Germán Kruger Espantoso. Todas las exposiciones en sus galerías están enmarcadas dentro de los procesos del Ministerio de Cultura, con quienes trabajan constantemente. El instituto cuenta con diversas asociaciones, incluyendo a la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte de Lima.



“Uno de los principales retos que atravesó el ICPNA en estos 80 años, ha sido por un lado mantener la calidad con este crecimiento exponencial. Buscamos mantenernos como un ícono tanto en la enseñanza de idiomas como en la cultura”, afirma Yzaga.



