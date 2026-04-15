Resumen

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El próximo 21 de abril se llevará a cabo el II Foro Empresarial de Economía Circular. (Imagen: El Comercio)
El próximo 21 de abril se llevará a cabo el II Foro Empresarial de Economía Circular. (Imagen: El Comercio)
Por Content LAB

El próximo 21 de abril se llevará a cabo el II Foro Empresarial de Economía Circular, en el que Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, presentará una encuesta de percepción ciudadana sobre el sector hidrocarburos y la sostenibilidad.