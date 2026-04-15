El próximo 21 de abril se llevará a cabo el II Foro Empresarial de Economía Circular, en el que Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, presentará una encuesta de percepción ciudadana sobre el sector hidrocarburos y la sostenibilidad.

Este espacio que reunirá a representantes del sector privado, público y de la cooperación internacional para analizar la aplicación de modelos sostenibles en el sector hidrocarburos. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Economía circular y negocios verdes en el Perú”, impulsado por la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, con el financiamiento de la AECID y la Unión Europea, y con el acompañamiento del Consejo Consultivo de Economía Circular.

El encuentro, considerado clave para una industria estratégica en la economía peruana, abordará los crecientes desafíos ambientales, regulatorios y de competitividad que enfrenta el sector. En este contexto, la incorporación de principios de economía circular se posiciona como una oportunidad para optimizar recursos, reducir impactos y fortalecer la innovación empresarial.

El evento contará con la participación de Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú, y Alejandro Abellán García de Diego, embajador de España en el Perú, quienes estarán a cargo de la inauguración, reforzando el carácter internacional del foro y el respaldo institucional a este tipo de iniciativas.

El programa se desarrollará en tres paneles temáticos. El primero estará enfocado en analizar las implicancias de los resultados de la encuesta para el sector empresarial. En este espacio participarán Elena Mendoza, presidenta del Comité de Asuntos Sociales, Ambientales y de Seguridad del sector hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH); y Víctor Melgarejo, director periodístico del Diario Gestión.

El segundo panel abordará la cadena de valor del sector hidrocarburos, con una presentación a cargo de Marcos Alegre, director del Grupo GEA, y la participación de Martín Mejía, CEO de Cálidda; Diego Meneses, country manager de OCA Global Perú; y Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, quienes examinarán los principales desafíos y oportunidades para incorporar criterios de circularidad en sus respectivos ámbitos.

El tercer bloque estará centrado en experiencias empresariales, donde Victoria Aragón, gerente senior de Producción de la Refinería La Pampilla – Repsol; Segundo Dávila, director de planta de Perú LNG; y Lucas Escrivá, CEO de Tizona BioEnergy, presentarán casos vinculados a la valorización de residuos, la recuperación de etano y el reciclaje de aceite, compartiendo aprendizajes y buenas prácticas aplicadas en el sector.

Finalmente, el evento cerrará con una rueda de negocios orientada a mecanismos de financiamiento europeo, en la que empresas e instituciones podrán explorar oportunidades concretas para impulsar proyectos de innovación, adquisición de tecnología eficiente y desarrollo de modelos productivos sostenibles.

Los interesados en participar podrán registrarse a través del código QR disponible en la nota o el siguiente enlace: https://forms.gle/b57L6ZfSbhR1sgde9

II Foro Empresarial de Economía Circular, “Retos y oportunidades del sector hidrocarburos”: análisis del futuro sostenible

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