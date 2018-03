"Es importante potenciar las habilidades de liderazgo en los futuros profesionales"

¿Qué valoran las áreas de gestión de personas?

Lo que más valoran las áreas de gestión de personas de las compañías es la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios, sobre todo en mercados volátiles. También se valora la habilidad de liderazgo, porque está demostrado que un buen ambiente de trabajo promovido por un líder comprometido alcanza mejores índices de productividad.



¿Y en cuanto al perfil de los colaboradores?

Se debe mencionar la diversidad. Las compañías hoy son más inclusivas, ya cuentan con una población laboral más diversa, que va desde el tema generacional, de género hasta habilidades diferentes. Y es que, si una empresa tiene gente que piensa y se siente diferente, va ser más proclive a la innovación y por ende, a generar nuevas ideas. Esto es crucial para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más diverso.



En un contexto de reactivación económica como le sucede al Perú, ¿cuánto deben cuidar su capital humano las empresas peruanas?

Las crisis se enfrentan con compromiso. En un contexto que podríamos definir como de reactivación económica, es indispensable que desarrollemos el compromiso de los colaboradores, ya que solo así podrán responder de manera constructiva a la presión por alcanzar resultados cuando las condiciones son adversas. En ese sentido, no solo hay que cuidar a los colaboradores, sino comprometerlos. No solo hay que retenerlos, sino fidelizarlos. Hay que trabajar para que realmente el personal se ponga la camiseta de la compañía.



¿Y qué deben hacer las compañías?

Lo que buscan las personas es el desarrollo profesional y, obviamente, un mejor salario y buenas condiciones de trabajo. Para esto las compañías deben contar con propuestas de valor compartido y construir una marca empleadora sólida, para que las personas que ya trabajan allí quieran quedarse y las que están afuera quieran integrarse, ya sea de otras compañías o los jóvenes que están saliendo de las universidades.



¿Qué necesitan potenciar las universidades en la formación de los futuros profesionales?

Los egresados de muchas universidades reciben una formación muy teórica, que no los prepara para las exigencias del mundo laboral. Se requiere un enfoque más proactivo y práctico, sino la curva de adaptación a la compañía se hace más empinada.



¿Qué hay del liderazgo?

Se deben formar habilidades de liderazgo desde los estudios universitarios y no recién en el posgrado o cuando ya están en las compañías. Un líder no solo lo es con la gente que tiene a su cargo, sino también asume ese rol con sus compañeros de trabajo e incluso con sus jefes.



