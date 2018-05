¿La información confidencial de tu empresa se encuentra segura?

La confidencialidad de la información en una empresa es un factor que podría poner en riesgo el negocio más exitoso. Muchas compañías piensan que rodearse de la última tecnología no solo ayudará a realizar una labor más eficiente, sino que también les brindará protección ante una posible amenaza externa o interna.



“Al adquirir un dispositivo corporativo, no solo deben prestarle atención a sus funciones sino también a las capas de protección que estos tienen para asegurar su operatividad y proteger la información que reciben”, asegura Frank Corrales, especialista de HP.



Para asegurar que fuentes ajenas no tengan acceso a información confidencial de una empresa, no solo basta con utilizar los clásicos softwares de protección en las computadoras, ya que muchas veces esta termina siendo filtrada a través de una impresora, un dispositivo al que pocos ven como un elemento que los puede poner en riesgo. Para minimizar las amenazas que pudieran venir de agentes externos o incluso internos, HP cuenta con impresoras con múltiples características cuyo objetivo es mantener a las empresas más seguras.



“Estas impresoras cuentan con varias capas de protección que se basan en proteger el dispositivo en sí y en la información que puedan manejar. La primera de ellas es el Runtime Intrusion Detection, una detección de amenazas en tiempo real. Esto quiere decir que si se detecta la intención de filtrar la información hacia afuera, hará que su sistema se reinicie y vuelva a su estado normal, como si se autocurara”, indica Corrales.



La siguiente capa es HP Access Control, que permite encriptar un trabajo de impresión para asegurar que su contenido llegue intacto sin ninguna alteración en el camino. Finalmente, otra de sus grandes características de protección consiste en que, para entregar un documento, el usuario deberá identificarse antes, así su información no será entregada a cualquiera”, dice Corrales acerca de esta tecnología presente en sus impresoras Laserjet y Pagewide.



Aunque es casi imposible evitar por completo el hackeo de un dispositivo, es recomendable, antes de adquirirlo, conocer sus vulnerabilidades para saber qué tipo de capas de protección deberían tener para mantener nuestra información y hasta nuestra privacidad, a salvo.



>>>Conoce aquí cuán fácil es hackear una compañía mediante sus dispositivos:



>>> Descubre aquí cómo las impresoras HP mantienen segura la información confidencial:

Para mayor información sobre las impresoras más seguras de HP, ingresa aquí.