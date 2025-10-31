Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, consolida su liderazgo en conectividad con la expansión de su red de fibra óptica al hogar. Hoy, el 80% de sus clientes de internet fijo ya navega con esta tecnología, que ofrece mayor velocidad, estabilidad y rendimiento para hogares y negocios en todo el país. Este crecimiento ha impulsado un aumento de 168% en el tráfico de datos transportado a través de la red, que alcanzó los 7.874 millones de gigabytes al cierre del primer semestre de 2025, según cifras de OSIPTEL.

FIBRA ÓPTICA: VELOCIDAD, ESTABILIDAD Y LIDERAZGO

La creciente demanda por servicios digitales de alta capacidad, como el streaming en 4K, la educación virtual y el teletrabajo, ha acelerado la adopción de la fibra óptica en los hogares peruanos. Integratel Perú mantiene una participación de mercado del 28,5% en el segmento de fibra óptica al hogar, consolidando su posición como la principal operadora del país en esta categoría.

El reconocimiento a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú”, otorgado por los Speedtest Awards de Ookla en el primer semestre de 2025, refuerza esta tendencia. La compañía continúa ampliando la cobertura de su red, mejorando la capacidad de conexión en diversas regiones y garantizando una experiencia de navegación más rápida, estable y con menor latencia para los usuarios.

MEJOR TECNOLOGÍA, MÁS EFICIENCIA

Como parte de su proceso de renovación tecnológica, Integratel Perú avanza en el retiro de infraestructura de cobre, una tecnología que ha sido progresivamente reemplazada por soluciones más modernas, potentes, además de más amigables con el medio ambiente, como la fibra óptica. En lo que va del año, ha retirado más de 1.000 toneladas de cables en desuso y proyecta llegar a las 1.880 toneladas en 2025. Este plan no solo moderniza la red, sino que también ha generado ingresos por S/17 millones gracias a la venta del material recuperado, además de ahorros estimados en S/11 millones en mantenimiento, materiales y energía.

La migración hacia fibra óptica también reduce el consumo energético y la huella de carbono. En 2025, la compañía proyecta ahorrar 1.860 MWh de energía eléctrica, equivalente al consumo anual de 1.670 hogares, y evitar cerca de 318 toneladas de CO₂e. Estos avances se suman a los logros ambientales de 2024, cuando Movistar redujo en 10% el consumo energético de su red móvil y se convirtió en la única operadora del sector en recibir, por siete años consecutivos, el reconocimiento del Ministerio del Ambiente a través de la plataforma Huella de Carbono Perú.

El compromiso de Integratel Perú con la innovación tecnológica y la sostenibilidad demuestra cómo la modernización de la red no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también genera impacto económico y ambiental positivo. Conoce más sobre los beneficios y planes de fibra óptica disponibles en www.movistar.com.pe.

Reportaje publicitario