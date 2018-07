Internet fijo: 7 desventajas de tener una conexión lenta en casa

Según un reporte de Osiptel publicado a finales del 2017, más del 66% de hogares peruanos acceden a Internet, pero es importante ir más allá que estar conectados a la red. Tener una conexión a Internet rápida y estable nos hace aprovechar mejor el tiempo que pasamos en casa.



Una opción para ello es el Internet fijo de Claro, que ofrece planes que van desde los 4 Mbps hasta los 200 Mbps. Este último permite conectar hasta 26 equipos en simultáneo sin problemas. Los planes de Internet de Claro cuentan con tecnología HFC que evita las interferencias externas.



1. No ver tus series preferidas en HD. Los servicios de streaming nos permiten ver el contenido que elijamos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Durante 22 meses consecutivos, Netflix* ha destacado a Claro como el proveedor de Internet fijo del Perú con la mayor velocidad.



2. No jugar en línea con tus amigos. Los gamers buscan compartir sus aventuras en tiempo real con sus amigos a través del juego en línea. Es vital contar con una conexión estable para evitar caídas de Internet en los momentos más importantes de las partidas.



3. No conversar con familiares en el extranjero por videollamada. Hoy podemos entablar videollamadas con nuestros familiares y hacer más cortas las distancias. Para ello necesitamos una velocidad de Internet estable para evitar cortes en las llamadas y permitir una comunicación fluída.



Según un estudio realizado por Netflix, Claro es el proveedor de Internet fijo más veloz del país.

4. No almacenar tus archivos en la nube. Gracias a una conexión rápida de Internet podemos acceder a nuestros archivos desde cualquier dispositivo. Así, si tu equipo sufre una avería, no tendrás que preocuparte por perder tus documentos más importantes.



5. No entregar tus trabajos a tiempo. Los cortes de red y los errores en la conexión ocasionan demoras en el desempeño escolar y laboral. El servicio de Internet fijo de Claro ofrece soporte técnico las 24 horas del día a través de una central de atención al cliente.



6. No conectar a Internet todos los equipos de tu hogar. Es importante contar con un plan de Internet acorde con la cantidad de equipos que pensamos conectar. Claro ofrece en su web la herramienta “Tu plan ideal” para elegir la velocidad que necesitamos.



7. No monitorear el estado de tu hogar. Desde nuestro Smartphone es posible ver en tiempo real lo que sucede gracias a las cámaras de vigilancia. Solo hace falta conectar nuestra red local a la Internet con un plan adecuado de velocidad.



Si buscas evitar estas situaciones y utilizar el Internet fijo de Claro, ingresa aquí.



*El Ranking ISP mide el rendimiento del Internet fijo en horario estelar entre Claro, Movistar y OLO. Infórmate aquí.