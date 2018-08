Internet móvil: ¿Cuáles son los beneficios de la GigaRed 4.5G de Claro?

Hasta hace apenas tres años, disfrutábamos de la red 3G en nuestros Smartphones, con lo máximo en conexión y una velocidad de transmisión de datos de hasta 2 Mbps. Con la llegada de la red 4G, la velocidad en dispositivos móviles se disparó, alcanzando velocidades de transmisión de hasta 20 Mbps.



Hoy, la GigaRed 4.5G permite experimentar el doble de velocidad de lo ofrecido en 4G. Pruebas realizadas por el operador en varios puntos del país han registrado velocidades de hasta 300 Mbps con la nueva red. Estamos frente a una verdadera evolución.



Nuevamente, Claro apunta a implementar lo último en tecnología para sus servicios de telefonía móvil. En lo que va del año, su cobertura 4G creció un 30% y se proyecta a mantener este ritmo de crecimiento con la llegada de su nueva red: la GigaRed 4.5G. Más de 117,000 clientes ya disfrutan de la nueva red de Claro, un servicio que los usuarios podrán usar sin costo adicional o cambio de plan.



Beneficios actualizados

Contar con la nueva red tiene una serie de beneficios como:



1. Más velocidad: A mayor velocidad, mejor experiencia de navegación. Así de simple. No tendrás que esperar tanto para descargar la información que estás buscando.



2. Mejor cobertura en espacios cerrados: Muchas veces sucede que en edificios antiguos o sótanos, la señal no es estable. Con la nueva red ya no experimentarás esta falta de comunicación.



3. Mejor conectividad: La GigaRed 4.5G de Claro amplifica el poder de Internet para una conexión simultánea entre todos tus dispositivos.



4. Mayor capacidad de descarga: Películas, música, fotos y más. Ahora podrás descargar muchos Gigas en menos tiempo.



Manténte conectado mientras descargas más Gigas en menos tiempo.

Aprovecha la Gigared al máximo

Para navegar en la nueva red 4.5G es necesario cumplir con tres requisitos: contar con un equipo compatible con la red 4.5G de Claro, tener un chip 4G; puedes saber si tú ya lo tienes llamando gratis al *2447# y finalmente, deberás encontrarte en una zona de cobertura 4.5G*. Puedes realizar el cambio a la GigaRed 4.5G de Claro hoy mismo.



Para mayor información sobre la Gigared 4.5G de Claro, ingresa aquí.



*Zonas de cobertura: Más de 160 centros poblados en Lima, Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, Cusco, Lambayeque, Piura y Áncash.