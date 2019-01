Inversión en EE.UU.: razones para apostar por propiedades en Orlando

Desde hace unos años, los peruanos han visto que la compra de bienes raíces en Estados Unidos es una buena alternativa de inversión. En ese sentido, el estado de Florida es uno de los predilectos para generar rentabilidad. En especial la ciudad de Orlando, que de acuerdo con la revista Forbes fue la mejor para invertir en 2018, pues cuenta con un crecimiento económico que supera el promedio nacional de EE.UU., con un ingreso promedio mensual per-capita de US$ 3.000.



La zona tiene altas tasas de empleo y un constante crecimiento poblacional, con un 35% de plusvalía esperada para los próximos 3 años. Es así que, en el año 2017, los peruanos ocuparon el sexto lugar en el ranking de países con inversión inmobiliaria en Orlando, según un informe elaborado por The Miami Herald.



Alta rentabilidad



“Los extranjeros invierten en Orlando para obtener mejor rentabilidad, protegerse de las crisis económicas o políticas en sus respectivos países de origen o simplemente para tener una segunda vivienda”, señala Jenniffer Jimenez, sales manager en EE. UU. para The Kaia Group, asesora especializada en la compra de propiedades en Florida.



Cada vez son más los peruanos que invierten en propiedades en Orlando, aprovechando la ventaja en el valor de alquileres. Cada vez son más los peruanos que invierten en propiedades en Orlando, aprovechando la ventaja en el valor de alquileres.

“El valor por m² en Orlando es muy similar al de Lima, no obstante, los alquileres son 3 veces más altos. Entre los extranjeros, muchos compran propiedades vacacionales, apuntando a mayor rentabilidad por alquiler ocasional en una ciudad que vive permanente en temporada alta”, señala la ejecutiva.



Es así que proyectos inmobiliarios de lujo ubicados muy cerca a zonas comerciales o los principales parques de diversiones se presentan como oportunidades con un alto retorno de inversión. “La oferta en Florida y en particular en Orlando es amplia y variada, con proyectos que se ajustan a los intereses de pequeños y grandes inversionistas. Lo importante es asesorarse para encontrar la mejor propiedad”, señala Roberto Barros, broker inmobiliario en Florida.



Otra de las razones por la que muchos peruanos se inclinan por Orlando es porque se sienten más seguros. “En EE.UU la ley protege al propietario, en menos de un mes retiras a un inquilino moroso. Como el 30% de los bienes raíces en esta cuidad pertenece a extranjeros, existen empresas especializadas en su administración para que estar lejos no sea tema”, indica Barros.



Una de estas empresas es The Kaia Group , que realizará un seminario internacional en nuestro país para asesorar a las personas que deseen ingresar a este mercado y diversificar sus inversiones. La reunión se llevará a cabo en el Hotel Los Delfines y los asistentes podrán ver proyectos, adquirir propiedades e iniciarse en el mundo inmobiliario de EE.UU.



Datos:

Fecha: Lunes 14 de enero

Hora: 7:00 pm.

Lugar: Hotel Los Delfines - Calle Los Eucaliptos 555, San Isidro.



Inscripciones gratuitas en: www.thekaiagroup.com/seminario.