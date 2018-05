Invierno fashion: 5 outfits que puedes crear con la nueva temporada de H&M

“El negro lo tiene todo. Su belleza es absoluta. Es la armonía perfecta”, dijo la emblemática Coco Chanel. “Amo el negro porque afirma, diseña y estiliza”, afirmó el no menos célebre Yves Sant Laurent. Sin duda el negro tiene un lugar especial en la moda.



Con todo combina

Aunque no lo parezca es potente y versátil, provocativo y elegante. Y ostenta diversos significados, según varias culturas: luto, magia, rebeldía. Puedes usar negro en cualquier temporada y quedarás perfecta. Va muy bien tanto en el verano, pero sobre todo en el invierno, que por aquí ya ha llegado.



Si eliges un look total black o negro total ¿puedes ser novedosa? Claro que sí. Todo depende de cómo combines texturas, prints, aplicaciones y detalles vistosos. Para ayudarte a armar un look negro impactante, H&M propone 5 looks trendy para este invierno. Todas las prendas ya están en tienda y pertenecen a la temporada Winter. Toma nota y prepara tu guardarropa.



¿Quieres ver más prendas negras impactantes? Entra aquí.