Los jeans que serán tendencia esta temporada

Los jeans no pasan de moda, se reinventan. Por eso, esta temporada los encuentras en diferentes cortes y colores. Para estar a tono con las últimas tendencias, hay tres estilos que debes recordar: rayas, pasteles y originales. Te explicamos en qué consiste cada uno.



Fans de las rayas

Los jeans con bandas laterales causaron furor en la temporada otoño-invierno. Gracias a su efecto que estiliza las piernas, esta tendencia se quedará una estación más. Las rayas verticales y horizontales son lo nuevo esta temporada. No tengas miedo de usarlas, son súper combinables y te ayudarán a realzar cualquier outfit.

Tonos pasteles

Los jeans de color pastel se imponen sobre los tradicionales denim azules. Lavanda, menta y rosado son algunos de los colores que se empiezan a usar. Combínalos con tonos neutros arriba para equilibrar tu outfit. Si te sientas más arriesgada, escoge un color complementario para la prenda superior. Dos buenas elecciones son naranja con celeste o lavanda con verde.

Siempre originales

¡Clásico, pero no aburrido! Los jeans originales regresan en diferentes cortes. Prueba uno acampanado para lograr un look desenfadado o uno recto para estar súper cómoda. No olvides que existen diferentes cortes para cada tipo de cuerpo. Encuentra el que más favorezca tu figura y sácale provecho.



Todas estas tendencias hacen un match perfecto con zapatillas. Blancas, metálicas, de tela y mucho más. Atrévete a combinarlas con tus jeans y declárate fan de los Jeans & Zapatillas. Ingresa a www.ripley.com.pe y descubre todas las tendencias que estabas buscando.