El espíritu de libertad tiene un nuevo representante en el Perú gracias al Jeep Avenger. Este SUV compacto, diseñado y producido en Europa, llega para conquistar a un público que busca modernidad, eficiencia y estilo, sin dejar de lado la capacidad y la robustez que distinguen a la marca. Con agilidad y versatilidad, el Avenger se convierte en una opción atractiva para quienes valoran la independencia y quieren que cada trayecto se sienta como una experiencia única.

En un mercado que crece con consumidores cada vez más exigentes, Jeep apuesta por ampliar su portafolio con un modelo que responde a las necesidades de la vida urbana sin perder la esencia aventurera. El Avenger integra conectividad de última generación, soluciones prácticas de espacio y sistemas de seguridad avanzados, demostrando que la innovación también puede ser compacta y accesible.

Mike Pariamachi, gerente de Autos de Divemotor, asegura que “la llegada del Jeep Avenger representa una apuesta clave para ampliar nuestra presencia en un segmento en crecimiento, con un producto que combina diseño, tecnología y eficiencia”.

TECNOLOGÍA QUE IMPULSA CADA VIAJE

Jeep Avenger está equipado con un motor 1.2 litros turbo de tres cilindros que entrega 99 HP y 205 Nm, acompañado por una transmisión mecánica de seis velocidades. Esta combinación ofrece eficiencia en ciudad, firmeza en carretera y capacidad para desenvolverse en terrenos fuera del asfalto.

Su diseño compacto de 4.08 metros de largo facilita la movilidad en entornos urbanos, pero sorprende con su amplitud interior: 34 litros de compartimentos distribuidos estratégicamente y un maletero de 380 litros con boca cuadrada de un metro permiten aprovechar cada centímetro. Además, suma molduras protectoras y elementos resistentes que refuerzan su carácter robusto.

En cuanto a conectividad, incorpora el sistema Uconnect 5, operado desde una pantalla táctil central de 10.25”, acompañado por un tablero digital configurable de 10.25”. La experiencia a bordo se completa con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, asegurando que la interacción sea sencilla, intuitiva y sin cables.

SEGURIDAD Y CAPACIDAD QUE INSPIRAN CONFIANZA

Uno de los principales atributos del Avenger es su enfoque en la seguridad. De serie, ofrece seis airbags, cámara de retroceso de 180° con drone view y un conjunto de asistencias que incluyen frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, control de descenso en pendientes y detector de fatiga. Todo esto garantiza confianza tanto en la ciudad como en rutas más desafiantes.

La capacidad todoterreno, sello indiscutible de Jeep, también está presente. Gracias al sistema Selec-Terrain®, el Avenger se adapta a cualquier superficie con seis modos de manejo: Normal, Sport, Eco, Arena, Barro y Nieve. Sus ángulos de ataque (20°), ventral (20°) y de salida (32°), junto con las protecciones en bajos y faros elevados, lo convierten en un SUV preparado para acompañar cada aventura.

En esa línea, Zilenia Ishizaki, Brand Manager de Jeep, destaca que “con el Avenger queremos acercar el ADN de Jeep a un público que busca un vehículo compacto, tecnológico y preparado para cada reto del camino. Este modelo refleja la esencia de la marca en un formato pensado para la vida en movimiento”.

De esta forma, el Avenger representa una nueva etapa para Jeep en el Perú. Su diseño funcional, tecnología intuitiva, seguridad avanzada y espíritu aventurero lo convierten en un aliado ideal para quienes buscan libertad dentro y fuera de la ciudad. Conoce más sobre el Jeep Avenger y descubre todas sus características en www.jeep.pe.

