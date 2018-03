Hoy Saw, estrenada en el 2004, ya es un clásico del cine de terror más sangriento. Dos personas que no se conocen están atrapadas en un baño y una voz les indica qué hacer para ser liberados, les pone una serie de pruebas para que paguen por sus culpas. Su final tiene un giro inesperado y memorable. El éxito de Saw, tanto en crítica como en taquilla, hizo que la película tuviera seis secuelas, todas con la misma lógica de cumplir con el juego propuesto para no morir, aunque con resultados muy irregulares. Jigsaw: El juego continúa, viene a ser el octavo capítulo de esta saga, y a la vez una oportunidad de que recupere su brillo inicial.



Esta película sigue dos historias. En la primera un grupo, encerrado en una casa, trata de escapar de una serie de trampas y torturas, lo usual en la saga. Mientras que en paralelo, unos policías van tras la pista de un asesino que emplea los métodos del villano Jigsaw o es acaso él mismo quien no está muerto como se creía.



Jigsaw: © 2017 Lions Gate Entertainment. All Rights Reserved.

James Wan, director de Saw y luego de Insidious y El Conjuro, continúa como productor de la saga. Por eso este octavo episodio funciona como un homenaje. Está lleno de referencias y de giros narrativos para quienes han seguido las películas anteriores. Pero a la vez es una invitación para que el nuevo público se sorprenda y se sumerga en una trama policial con un criminal que tiene formas muy creativas de matar. La cinta mantiene la tensión y más de una interrogante hasta el final.



“Jigaw: El juego continúa” está disponible en alquiler mediante el servicio de Claro Video, para disfrutarla como y cuando quieras.



Descarga la app para Android y iPhone o ingresa a www.clarovideo.com.