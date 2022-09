Los verdaderos cambios empiezan desde adentro. Cuando la mente cree que puede, el cuerpo trabaja sin límites. Así construyes tu mejor versión y gozas de un estilo de vida saludable y activo. Para lograr este equilibrio es necesario que te mantengas en constante movimiento. Es decir, tener actividad física y hacer de esto un hábito.

La actividad física tiene importantes beneficios para la salud: fortalece la autonomía de las personas, reduce el aislamiento social, aumenta la autoestima y mejora la imagen que tenemos de nosotros mismos. Además, practicar deporte cinco veces por semana reduce en un 43% el número de días de resfriado y dos días después de un entrenamiento medio los anticuerpos aumentan, según el Instituto Pasteur de Lille. Entonces, ¿por qué no empiezas a moverte ahora?

Empoderamiento puro

No hay nada mejor que iniciar el día con una intensa rutina de HIIT (High Intensity Interval Training) o con una buena clase de boxeo. O –para quienes entrenan de noche– acostarse tras una hora de fitness o cardio. No importa la hora mientras hagas deporte, porque no solo se reduce a movimiento, es terapia contínua, como aislarte de tu agenda laboral y familiar por un instante para disfrutar de ti mismo.

Tal vez te preguntes cómo y dónde empezar. Pues existe una alternativa novedosa y efectiva: Beat®. En Beat Boxing Studio entrenas con un programa evolucionado de Boxing grupal utilizando el poder del agua junto a un entrenamiento funcional, sensorial y emocional. El entrenamiento es al ritmo de la música, con luces LED, aromatización y mucha diversión. Son 10 rounds y cada uno de ellos es una canción secuenciada por DJ´s con Beats por Minuto (BPM) que acompañan toda la estructura de entrenamiento. Cada round tiene un objetivo y propósito específico.

“Ser parte de la revolución en la comunidad Beat Boxing significa tomar consciencia de que los resultados vienen de adentro hacia afuera, y eso es lo más importante.”

Gonzalo Polanco, Fundador y CEO Beat®Boxing Studio

En Beat no solo te fortaleces, sino también cantas y bailas al cierre de cada sesión. Entrenas de una manera diferente. Beat es Boxing “pero no como lo conoces”. Es la evolución del Boxing a través de la energía del agua, el beat musical, el poder transformador del entrenamiento HIIT, acondicionamiento metabólico del entrenamiento funcional y los beneficios del cardio. Todo en uno.

La evolución del FitBoxing

¡Esto es BEAT! La evolución del FitBoxing que nace en el Perú, un programa de entrenamiento único e innovador que se creó aquí con proyección dentro y fuera del país a través del modelo de franquicia próximos a lanzarse en Colombia y otros países de la región. El formato, estructura y secuencia de entrenamiento Beat® se renueva cada dos semanas con nuevas coreografías, musicalización y ejercicios funcionales para ofrecer una dinámica de entrenamiento muy completa, así como una propuesta única diferente y relevante.

Boxear es sentirte y verte bien. El boxeo no solo sirve para fortalecer el cuerpo, también alivia tensiones, eleva la autoestima, genera confianza, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y ayuda a las mujeres a sentirse fuertes y seguras dentro y fuera del Boxing Studio. Es como si las frustraciones del día a día se quedaran en la bolsa de agua de boxeo.

¿Alguna vez escuchaste que elevar tu nivel de entrenamiento fitness está a sólo unos litros de agua? Eso es Beat®. Cuenta con una bolsa de agua Inteligente (Aqua Training Bag ®), que posee tecnología de sensores y una aplicación para smartphone como herramienta novedosa para mejorar los programas de entrenamiento.

No más bolsas pesadas o sacos de cuero rellenos de arena. Sí al poder del agua. ¿Por qué? Al utilizar agua en lugar de arena u otros contenidos típicos de bolsas pesadas, todos –desde principiantes de fitness, inclusive boxeadores profesionales– pueden entrenar y experimentar el boxeo cardiovascular durante más tiempo y con mayor intensidad, sin necesidad de sacrificar energía para no arriesgar posibles lesiones por un punto duro.

La tecnología que ofrece Beat® permite medir la cantidad y fuerza de los golpes, las calorías quemadas, la potencia máxima y la frecuencia, datos que aparecen en la pantalla con diversos gráficos, lo cual te permite hacer un seguimiento de tu progreso. Los informes integrados se pueden adaptar y compartir en redes sociales.

Además, entrenas sobre piso olímpico en lugar del tradicional piso de caucho duro. Todo esto ofrece una experiencia única para mejorar y elevar tu rendimiento mediante la evolución del FitBoxing, sin importar cuál sea tu nivel de experiencia.

