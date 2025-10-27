La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea celebró este mes la Ceremonia de Graduación Perú 2025, que reunió a 178 egresados de pregrado, maestría y doctorado. El encuentro reflejó el liderazgo internacional de la institución y la conexión con su comunidad, marcando el inicio de una nueva etapa para estos profesionales.

La ceremonia contó con la participación de autoridades institucionales, que destacaron el compromiso de la universidad por acompañar de cerca a sus estudiantes. Ignacio Villagordoa, Vicerrector Institucional, señaló: “Nuestra comunidad trasciende lo académico; está construida sobre la fuerza de la conexión humana y la alegría de compartir en comunidad los frutos de tanto trabajo”.

Por su parte, Claudia Mejía, Vicerrectora Académica, reflexionó sobre la transformación que implica culminar una etapa formativa. Reconoció la determinación de quienes avanzaron pese a los retos y los invitó a ejercer un liderazgo consciente, aplicando lo aprendido para contribuir al progreso colectivo.

El evento reunió también a destacadas figuras del ámbito profesional y educativo internacional, quienes compartieron su visión sobre la responsabilidad social y la ética en el ejercicio profesional. Entre ellas, Karola Lara, Decana Nacional del Colegio de Periodistas del Perú y Madrina de Generación, dirigió un mensaje sobre el valor de ejercer con compromiso y autenticidad. “Ser profesionales no es solo tener un título, sino dejar huellas en nuestras familias y aportar calidad de vida a la sociedad”, afirmó.

Como invitada especial, Silvia Lavandera, Consultora Senior en CAPPES y miembro del Consejo Asesor de Adex-Escuela, destacó el valor de la educación virtual en la construcción de comunidad y empleabilidad.

Asimismo, Carmen Vega, egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública y Representante de Generación, resaltó el poder de la educación como motor de servicio y transformación, e invitó a sus compañeros a utilizar el conocimiento para construir comunidades más justas y solidarias.

La celebración reunió a egresados de diversas provincias del Perú, y de países como República Dominicana, Chile, Colombia y Bolivia, reflejando el carácter internacional y multicultural de la comunidad universitaria. Para muchos, fue la primera oportunidad de conocer personalmente a quienes compartieron clases virtuales, fortaleciendo el sentido de unión y pertenencia que distingue a la universidad.

Con esta ceremonia de graduación, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea fortalece su lazo con la comunidad estudiantil peruana y su propósito de acompañar a sus integrantes más allá del entorno digital. En los próximos meses, continuará realizando encuentros presenciales que fomenten el vínculo académico, profesional y humano entre la institución y los estudiantes.

Conectando oportunidades

En el marco de la graduación, y como muestra del compromiso con la empleabilidad de sus estudiantes, se realizó la primera edición de U Summit Perú, un espacio destinado a fortalecer el vínculo con el mundo laboral y empresas como Konecta, IQ Ventures, EsSalud y Tu Favorcito. Destacaron conferencias como “Las 4C del éxito” de Miriam Morote (ICF Latam), “No estás listo… y eso está bien” de Valeria Chipana (Interbank) y “Empleabilidad y liderazgo en mercados desafiantes” de Giovannie Escribens (Laive S.A. Perú).

Talento que trasciende

Desde distintos sectores del país, egresados de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea destacan por su aporte al desarrollo profesional y social del Perú, como Juan Rosa, egresado de Comunicación y Director en Radio RTV Estación Global 98.9 FM; Juan Carlos Raez, quien culminó la carrera de Ingeniería Industrial y Administración y se desempeña como Jefe de Almacenes en AgroVision Perú; Nancy Morocho Tomapasca, quien concluye su pregrado en Psicología Organizacional y labora en el Instituto de Educación Superior Técnico Bagua. Estos son solo algunos de los egresados que, junto con quienes han emprendido sus propios proyectos, reflejan el liderazgo y la superación que distinguen a la comunidad universitaria. Algunos, además, cuentan con el reconocimiento de sus títulos ante Sunedu, lo que respalda su proyección profesional en el país.

Calidad educativa avalada

La universidad combina un modelo flexible en línea con centros de atención presencial en Perú, ofreciendo atención personalizada, actividades de integración y preparación para el mundo laboral. Su triple acreditación institucional (CIEES, FIMPES y ASIC) y la certificación internacional QS Stars respaldan la calidad de su educación, complementada por la validez oficial de estudios otorgada por la Secretaría de Educación Pública en México.

El mundo, su campus

+155 mil estudiantes y egresados

+80 países con presencia estudiantil

+1,700 docentes con experiencia laboral

+280 programas académicos

+590 alianzas con empresas globales

