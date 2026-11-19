Pedir un auto o una moto desde el celular parece una acción sencilla, pero detrás de estas aplicaciones hay un negocio que busca expandirse. Ya no se trata únicamente de conectar a pasajeros con conductores: algunas plataformas quieren convertirse en espacios donde también sea posible comprar productos, coordinar envíos e incluso realizar pagos.

Ese es el camino que busca recorrer inDrive en el Perú. La compañía cumple ocho años de operaciones en el país, un mercado que considera estratégico para probar nuevos servicios y desarrollar soluciones que luego puedan llegar a otros lugares de la región. Desde su llegada en 2018, ha registrado más de 1.000 millones de acuerdos de viaje y extendido sus operaciones a 40 ciudades. Además, según Sensor Tower, se mantiene por tercer año consecutivo como la aplicación más descargada de su categoría en el mercado peruano.

En este tiempo, su oferta de transporte también se ha diversificado. A la categoría Estándar se sumaron alternativas como Comfort, XL y Mototaxi, con las que busca atender distintos tipos de desplazamiento y preferencias de los usuarios. Según la empresa, estas categorías alternativas multiplicaron casi por cinco su participación desde inicios de 2025.

¿Qué más hacen los usuarios dentro de la aplicación? La plataforma amplía sus funciones más allá de conectar pasajeros y conductores. + Uso de servicios 1 de cada 4 usuarios utiliza dos o más servicios al mes. Mercado 32.000+ publicaciones de productos en su plataforma de compraventa. Entregas +77% de crecimiento interanual en el número de envíos. Pequeños negocios 130.000+ pymes utilizaron el servicio Entregas durante 2026. Fuente: inDrive. Cifras proporcionadas por la compañía.

De pedir un viaje a comprar y vender productos

Una de las apuestas para ampliar este ecosistema es Mercado, una plataforma que permite publicar, comprar y vender productos sin costo. Su catálogo incluye categorías como moda, electrónica, salud y belleza, hogar y vehículos. La propuesta busca conectar a compradores y vendedores dentro de la misma aplicación, sin que tengan que recurrir a otros espacios digitales para encontrar o publicar productos.

El siguiente paso será incorporar herramientas de promoción, entregas y pagos seguros. Sin embargo, la compañía señala que primero busca consolidar este servicio en las ciudades donde ya opera antes de evaluar una expansión durante 2027.

Otra línea de negocio es Entregas, orientada a facilitar el traslado de productos para pequeños y medianos negocios. Su crecimiento coincide con un mayor movimiento del comercio electrónico en el país: según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), este sector creció 50,4% durante el primer semestre de 2026.

Pagos digitales y financiamiento: ¿qué viene después?

La diversificación también alcanza a los medios de pago. Actualmente, inDrive prueba una alternativa de pagos digitales en Arequipa y Cusco. La propuesta permitirá que los pasajeros paguen sus viajes desde la aplicación mediante billeteras digitales, mientras que los conductores podrán recibir sus ingresos directamente en sus cuentas de ahorro.

La iniciativa busca simplificar las transacciones, reducir el uso de efectivo y evitar que pasajeros y conductores tengan que compartir sus números personales para completar los pagos. Su posible llegada a otras ciudades dependerá de los resultados de esta etapa de prueba.

A esto se suma la evaluación de soluciones de financiamiento para conductores, en alianza con instituciones financieras. La idea es que estas alternativas puedan extenderse posteriormente a emprendedores y pequeños negocios que forman parte de su ecosistema.

Así funciona parte de su operación en Perú Gestión de flotas y medidas de seguridad forman parte de su operación. ↗ Fleet Gestión de flotas 7 Aliados en el programa 2.900 Vehículos activos, aproximadamente 500.000+ Viajes mensuales ✓ Seguridad Verificación y prevención 99,99% de los viajes urbanos Se completa sin incidentes confirmados, según la compañía. 6 millones+ de pasajeros verificados Con prueba de vida desde noviembre de 2024. Fuente: inDrive. Cifras proporcionadas por la compañía.

La seguridad es otro de los aspectos que la compañía busca reforzar mientras amplía sus operaciones. Entre sus medidas se encuentra el uso de inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de que comience un viaje. Además, señala que todos los trayectos cuentan con un seguro adicional al SOAT, gestionado mediante operadores locales.

El crecimiento de estos servicios también dependerá de cómo evolucione el mercado y de las condiciones regulatorias. Para 2027, inDrive apunta a consolidar su negocio de movilidad y continuar desarrollando nuevas líneas de negocio.

«Nuestra estrategia no consiste en replicar el mismo modelo en todos los países, sino en desarrollar una plataforma multi-servicios adaptada a las necesidades de cada mercado», señaló Senya Andreev, director de la Región Andina de inDrive.

El ejecutivo también anticipó un crecimiento más moderado conforme madure el mercado peruano y destacó las oportunidades que existen en la diversificación del transporte y su complementariedad con la movilidad pública.

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