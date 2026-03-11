Los fines de semana en casa han cambiado: ahora todos buscan algo que ver en su propio dispositivo. Los más chicos buscan animación, los adolescentes prefieren acción y los adultos se enganchan con series policiales. ¿Cómo estar todos conectados sin pagar múltiples plataformas?

Para ayudarnos con este problema, Claro, la fibra que te da más, ahora incluye los contenidos de Universal+ sin costo adicional a través Claro TV+.

¿Qué ver este mes? Opciones para todos en casa

Si lo que buscas es aventura clásica, no te puedes perder todo lo que trae Universal + como Jurassic World Dominio y Jurassic World El Reino Caído , míralas sin costo adicional y revive la emoción de los dinosaurios más icónicos del cine. Además, para los amantes de la tensión, en Universal + también está The Rookie, con el reconocido Nathan Fillion, y el drama policial de Chicago P.D., perfectos para una maratón de domingo.

Historias reconocidas: lo mejor del cine en tu TV

A pocos días de la entrega de los premios de la Academia, la conversación sobre el mejor cine del año está en todas partes. Si quieres ponerte al día con las grandes favoritas, puedes verlas en Claro TV+ o alquilarlas directamente en Claro video desde tu teléfono o Tablet..

Podrás disfrutar de títulos imprescindibles como Pecadores, protagonizada por Michael B. Jordan y que se perfila como la gran favorita del año tras recibir 16 nominaciones a los premios de la Academia, incluido Mejor Película. Asimismo, el catálogo destaca el épico y crudo drama Una Batalla tras Otra, donde Leonardo DiCaprio entrega una de las actuaciones más impactantes de su carrera en una historia que compite en 12 categorías. Todas estas películas podrás alquilarlas desde S/4.50

El catálogo de alquiler también incluye cintas elogiadas por la crítica como La Hora de la Desaparición, que le valió una nominación como Mejor Actriz de Reparto a Amy Madigan; y Luna Azul, la aclamada obra que compite a Mejor Película Musical o Comedia y a Mejor Actor por el trabajo de Ethan Hawke.

La evolución del entretenimiento en tu hogar

Ya lo sabes, con Claro TV+ podrás ver más películas de estreno, las favoritas de la crítica y series exclusivas sin salir de casa.Recuerda queClaro TV+ está disponible para clientes con DNI y RUC 10; sujeto a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Requiere TV con conexión HDMI. Claro Video: Los 24 meses de suscripción gratuita en sección catálogo aplican desde la activación del servicio de internet fijo de CLARO. Requiere conexión a Internet y registro en www.clarovideo.com. Conoce cobertura, número de canales incluidos, equipos compatibles con Claro Video y demás restricciones en https://www.claro.com.pe/personas/hogar/tv/claro-tv-mas/.

