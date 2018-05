Láser: descubre los mejores métodos de depilación segura y permanente

Los vellos en algunas zonas del cuerpo para algunos resultan un inconveniente, en especial durante el verano. Máquina rasuradora, cera e hilo son algunos de los métodos más tradicionales, pero no por ello son más efectivos o amigables con la piel. De acuerdo a la US National Library of Medicine National Institutes of Health, los tratamientos depilatorios que tienen mayor efectividad son aquellos que se hacen con láseres y fuentes de luz. Estos cuentan con mayor tiempo de duración y los efectos secundarios son escasos. Se trata de opciones seguras.



Entre los mejores métodos de depilación con láseres y fuentes de luz se encuentran: láser Alejandrita, luz pulsada y neodimio. Estos tratamientos son aptos para depilar vellos de todo el cuerpo: rostro, cuello, axila, pliegues, etc. Además no provocan molestias ni presentan efectos secundarios y se realizan rápidamente.



La Clínica Dr. Augusto Cáceres cuenta con diferentes tipos de láser que ayudarán a remover el vello no deseado.

Una clínica especializada en estos procedimientos es la Clínica Dr. Augusto Cáceres, cuyos doctores nos explican en qué consisten:



1. Láser Alejandrita: Tiene mejor coeficiente de absorción mediante la melanina. ¿Qué significa eso? Que se dirige a trabajar directamente a la melanina que hay en el pelo. Elimina pelos gruesos y oscuros, como pelos finos y claros (por más que estos no tengan mucha melanina). No se recomienda mucho en pieles pigmentadas o recientemente bronceadas, pues puede resultar doloroso.



2. Láser Neodimio: Es más apto para todo tipo de pieles, en especial para las pieles oscuras. Además, es ideal para depilar pelos gruesos y oscuros. Es muy efectivo en este caso, más que para los pelos finos y claros.



3. Luz pulsada: Puede haber confusiones, pero no es un tratamiento láser, pues usa una técnica distinta. A diferencia del láser, que emite una luz de un solo color y se dirige a un punto específico, la luz de la luz pulsada es policromática y se mueve en varias direcciones. Este tratamiento es para todo tipo de piel y vello.



