Latinoamérica: estos destinos te esperan para disfrutar al máximo del verano

Verano y vacaciones son dos palabras que durante estos meses no dan pie a otra cosa que no sea soñar con viajar. Sin embargo, muchas veces es pensar en el “a dónde ir” aquello que nos toma más tiempo. ¿Necesitas un poco de inspiración viajera?



Hasta mayo tienes los mejores meses para animarte por las cristalinas playas de Panamá, México y Costa Rica. Pero si lo tuyo es disfrutar del baile y la música, ya estamos a puertas de celebrar los mejores ambientes de fiesta de todo el mundo, en el Carnaval de Río de Janeiro y el Carnaval de Barranquilla.



Si ya te animaste a tomar maletas y salir a descubrir los tesoros de Latinoamérica, pero solo te preocupa cómo mantenerte comunicado desde allá con tu familia y amigos, porque las llamadas internacionales o el uso de datos de un plan de roaming te harían usar un porcentaje alto de tu presupuesto, aquí te ofrecemos una solución.



Gracias a la Cobertura Sin Frontera de Claro, ahora podrás utilizar tu plan Claro MAX para hablar, navegar y mensajear en 16 países de Latinoamérica y Estados Unidos. ¡Dile adiós al Roaming! Solo en diciembre del año pasado, más del 90% de los clientes de esta empresa de telefonía que viajaron a los países Sin Frontera utilizaron el servicio. ¿Estás listo para probarlo tú también?



El servicio no necesita ser activado, pues ya viene en todos los planes Claro Max, así que solo viaja y no dejes de compartir las mejores fotos en tus redes sociales o de contarle lo bien que la estás pasando a todos tus seres queridos, con este nuevo y exclusivo beneficio que trae Claro.



