Después del trabajo y del cuidado de los hijos, los peruanos aprovechan el día en actividades de ocio y familia. Según un estudio de Kantar IBOPE Media, más del 50% disfruta de series y películas streaming. Uno de los grandes aliados para ahorrar tiempo y poder destinarlo al descanso y entretenimiento es la tecnología, ya que hay soluciones prácticas que facilitan las tareas del hogar. Ese es el caso del lavavajillas, un electrodoméstico que evita la pérdida de tiempo que genera lavar los platos después de comer.

¿Cuántas veces has acortado la conversación de sobremesa o has sentido estrés por la limpieza después de una reunión familiar? Pensando en ello, la marca de electrodomésticos Bosch trae una completa línea de lavavajillas premium que asegura un lavado impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo. Solo debes acumular tus servicios —ya sea platos, cubiertos o utensilios de cocina, entre otros— de diversos materiales (porcelana, plástico, metal, etc.) hasta llenar el lavavajillas e iniciar el lavado.

Los expertos de la marca indican que usar el lavavajillas permite un ahorro de hasta 45 minutos al día, lo cual se ve reflejado en 210 horas disponibles al año. Ahora bien, para la incorporación del electrodoméstico es necesario una conexión de agua y una zona de drenaje, de forma similar a las lavadoras, por ejemplo. Por ello, si planeas mudarte a una nueva casa o rediseñar tu cocina, es el momento de planificar su instalación.

BENEFICIOS Y MODELOS

Hay más ventajas aún. Con los lavavajillas Bosch es posible ahorrar hasta 33 litros de agua al día. Esto se refleja, anualmente, en 9.200 litros de agua sin consumir. Incluso, permite un ahorro de electricidad de hasta 540 kWh al año, ya que no usa el agua caliente de la terma, sino que calienta su propia agua.

Puedes encontrar los lavavajillas Bosch en tres presentaciones: Full Integrado, el cual se mimetiza con el diseño del ambiente y pasa desapercibido; Empotrable, con un estilo moderno y que se puede instalar debajo de tu mueble de cocina o en torre con tu horno; y FreeStanding, que puede colocarse en cualquier lugar de la cocina de manera independiente.

Ya lo sabes, es la oportunidad de empezar a ganar tiempo para ti y tu familia, y dejar el lavado de platos a tu lavavajillas. Para conocer más, ingresa aquí .

REPORTAJE PUBLICITARIO