Leandro Espinoza: Un futbolista que no solo maneja el balón

Leandro Espinoza tiene 24 años, su primogénito nacerá en octubre y aun no decide cómo se llamará. Ha considerado los nombres Luca (porque que le gusta) o Alessandro (por D’Alessandro, el media punta argentino, estrella de Inter de Porto Alegre). Aún tiene que definirlo. Mientras tanto, Leandro planifica un futuro esperanzador. Uno liga- do a la pelota como jugador de fútbol o como entrenador, pero también uno que le permita dar a su pequeño todo lo que necesite. “Tengo que cumplir mis metas y hacer feliz a mi hijo”, dice.



Leandro juega en un equipo que disputa la Copa Perú. Entrena a las 8 a.m. en el estadio Manuel Bonilla y por la tarde, entre las 4 y 6 pm, instruye en su propia academia de fútbol. Ahí, Leandro les enseña a niños de San Martín de Porres y alrededores a patear una pelota y pararse bien en la cancha. Pero en sus ratos libres el futbolista, que ha jugado en diferentes equipos de Lima, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Chiclayo, Trujillo e Ica, se sube a su auto y moviliza

gente con Beat, la aplicación que conecta usuarios pasajeros con usuarios conductores en tiempo real.





Revalorizar el tiempo libre

“Llevo a personas con Beat de camino a los entrenamientos y también de regreso a mi casa” cuenta Leandro, quien hace dos años maneja con el aplicativo. “Salgo de mi hogar a las 6 de la mañana y, cuando llego al Bonilla, ya tengo dinero extra para el día a día. Estoy ahorrando para cuando nazca mi hijo y Beat me permite generar ganancias adicionales en mis tiempos libres”, detalla.



Leandro dice que conduce tranquilo porque no le estresa el tráfico. Además, evita hacer maniobras que lo pongan en riesgo. Manejar puede generarle cansancio muscular y eso le juega en contra a un futbolista. Por eso moviliza a personas hasta las 9p.m. Tiene que descansar sus 8 horas, no desvelarse, ni lesionarse. “El dinero que estoy juntando también lo quiero para ponerme a estudiar”, cuenta. Leandro quiere ser profesor de Educación física, hacer que los niños exploten todo su talento en las canchas y entrenar a los nuevos mundialistas del fútbol peruano.



“Conducir a medio tiempo con Beat hace que tenga equilibrio en mis ingresos. Estoy persiguiendo mis sueños y eso se hace a base de sacrificio y dedicación” dice Leandro, antes de aceptar una carrera y seguir su ruta.