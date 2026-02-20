Lider Grupo Constructor obtiene el puesto 7 en el ranking Great Place to Work 2026

Resumen

La construcción es uno de los principales motores de la economía peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector creció 6,7% en 2025, consolidando su recuperación. Sin embargo, el dinamismo convive con retos estructurales, como la escasez de mano de obra calificada y la creciente competencia por talento especializado.

En ese escenario, atraer, desarrollar y retener profesionales se ha convertido en un factor estratégico para sostener el crecimiento y cumplir estándares de calidad. La gestión del capital humano ya no es un aspecto accesorio, sino un componente central del desempeño empresarial. Es en ese contexto que Lider Grupo Constructor obtuvo el puesto 7 en el ranking Great Place to Work 2026, en la categoría de empresas de hasta 250 colaboradores.

Este reconocimiento es resultado del esfuerzo colectivo de todo nuestro equipo. Entendemos que el crecimiento sostenible del negocio depende directamente del bienestar, compromiso y desarrollo de nuestros colaboradores. Haber alcanzado el puesto 18 en 2024 y hoy seguir posicionándonos en el ranking en el puesto 7 confirma que estamos construyendo una cultura sólida y consistente en el tiempo.

Giovanni Boldrini
Gerente general de Lider Grupo Constructor

El reconocimiento, basado en la percepción de los propios colaboradores, evalúa dimensiones como confianza, credibilidad y orgullo por el trabajo realizado. Para la empresa, el logro se suma al puesto 18 alcanzado en 2024 y refleja una evolución sostenida en sus prácticas internas, en una industria donde el talento es determinante para ejecutar cada proyecto.

Además del ranking general, Great Place to Work Perú incorporó por primera vez premios especiales por categorías, reconociendo prácticas que generan un impacto diferencial en las personas. En ese marco, Lider Grupo Constructor fue nominada en la categoría “Baby Boomers”, que distingue a las empresas que valoran la experiencia y el aporte estratégico de esta generación, reafirmando su compromiso con una cultura inclusiva e intergeneracional.

En el sector inmobiliario y construcción, el capital humano es el motor que hace posible cada proyecto. Este reconocimiento valida nuestro compromiso por generar experiencias positivas en cada etapa del ciclo de vida del colaborador. Más que un resultado, lo asumimos como una responsabilidad de seguir elevando nuestros estándares como empleador.

Gabriela Mogollón
Gerente de Talento Humano

Infografía Great Place to Work

¿Qué es Great Place to Work?

Es una firma global especializada en cultura organizacional que certifica y elabora rankings de las mejores empresas para trabajar en más de 90 países.

Su evaluación se basa principalmente en encuestas confidenciales a los colaboradores y en el análisis de prácticas internas de gestión humana.

¿Qué evalúa?

✔ Confianza

En el liderazgo de la organización.

✔ Credibilidad

Coherencia y transparencia directiva.

✔ Respeto

Trato justo e imparcial dentro de la empresa.

✔ Orgullo

Satisfacción por el trabajo realizado.

✔ Compañerismo

Calidad de las relaciones internas.

¿Qué significa estar en el ranking?

✔ Estándares internacionales

Cumplir con buenas prácticas en gestión humana.

✔ Reconocimiento interno

Los colaboradores validan un entorno laboral positivo.

✔ Cultura estratégica

La cultura organizacional es un activo clave del negocio.

Con este resultado, Lider Grupo Constructor consolida su posicionamiento en gestión humana dentro del sector inmobiliario y construcción. Para conocer más sobre su propuesta empresarial y próximos proyectos, puede visitar:

