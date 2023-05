Ser original es aportar singularidad y un estilo personal a una idea. Es una forma de descubrir cuál es nuestra verdadera voz y cómo pensamos de manera diferente. Christian Allaire, escritor de moda y autor del libro The Power of Style, explica en una entrevista a CFDA que su libro lo escribió para que un niño lo lea y se sienta capaz de celebrar su propia identidad a través de la moda, y también para concientizar sobre la idea de tener estilos únicos. “Quería mostrar que no hay nada más genial o especial que abrazar tu propia identidad”, menciona.

Y es que la originalidad no sucede por casualidad: esto es algo que viene desde adentro. Por eso, todos tenemos el potencial de ser originales. Solo es cuestión de expresarlo. Bajo este concepto nace la nueva campaña de Dockers 2023 “Live Original”, inspirada en los pensadores, ideas e instituciones originales de San Francisco, California, la ciudad natal de la marca Dockers.

AUTENTICIDAD Y CREATIVIDAD

“Live Original” tiene como finalidad demostrar que la originalidad no consiste en ser el primero en hacer algo, sino en cómo lo haces y qué haces. Para esta campaña, cuentan con embajadores que son conocidos por su original enfoque de vida como Jonhy Salido, un atleta y ‘freerider’ profesional mexicano, o Lil Dre, un patinador profesional, modelo y músico.

También están Jordan Poole, atleta profesional de basketball; Maud Le Car, activista del medio ambiente, artista y surfista profesional; Mathias Dandoi, ‘flatlander’ profesional de BMX, nueve veces campeón del mundo, y Tatiana Ringsbay, artista y creativa.

Esta nueva campaña también busca mostrar la mezcla única de optimismo, autenticidad y creatividad que existe en la mentalidad californiana al momento de elegir un ‘look’. Y como llevar una vida auténtica requiere de mucho coraje, cada una de las voces del Dockers Crew nos demuestran que todo es posible cuando se sigue la convicción que viene desde adentro. Todo es cuestión de forjar tu propio camino, y abrazar y celebrar tu enfoque único de la vida.

Reportaje Publicitario