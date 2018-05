Lucho Quequezana y su nueva aventura: la carrera del sonido [Video]

Sentado frente a una consola y rodeado de diversos instrumentos, el multifacético músico Lucho Quequezana, termina de afinar los detalles de una canción que busca potenciar el rendimiento de los runners. Una mezcla de sonidos que arrancan con respiraciones y mezcla voces con guitarras eléctricas y golpes de batería. “Está comprobado que la música ayuda a mejorar el rendimiento cuando uno hace ejercicios, en este caso, cuando corres”, reflexiona el compositor de Kuntur, al preguntarle sobre el poder que tienen estas melodías sobre nuestros organismos.



El tema que Quequezana trabaja desde su estudio Cabina Libre es parte del proyecto “La carrera del sonido”, una propuesta que ha desarrollado junto a Movistar en el marco de la maratón Movistar Lima 42K y con el objetivo de motivar a todas las personas que competirán este domingo 20 de mayo.



​El ritmo del corazón y la mente



Componer esta canción no fue tarea sencilla para el músico, a pesar de haber trabajado con todos los ritmos e instrumentos del gran abanico musical del Perú. Le costó varias semanas de investigación. Consumió mucha literatura médica y entrevistó a un cardiólogo y una neuróloga que le ayudaron a comprender cómo la música emitía impulsos para mejorar el rendimiento de un deportista.



“La neuróloga me ayudó a entender que la música hace que el cerebro produzca dopamina, una sustancia que te genera bienestar, hace que te sientas feliz y genera impulsos eléctricos que estimulan al cuerpo para mejorar el rendimiento de quienes corren”, explica Quequezana. “Con el cardiólogo llegamos a la conclusión de que el corazón aumentaba los pulsos, como en el crescendo de una canción y hace que, cada vez, tu cuerpo vaya más rápido y se canse menos”.



Prueba de rigor



Los resultados de la investigación de Quequezana fueron sorprendentes. El compositor probó el tema con el periodista deportivo Pedro García. Él corría mientras oía la música y comprobaban, con aparatos que medían los latidos de su corazón, cómo el comunicador se agotaba menos con música y más sin ella. “Era alucinante ver cómo el ritmo cardíaco de Pedro era el mismo, pero al oír la canción su cansancio disminuía”, cuenta el músico.



Además, testeó su canción con distintos runners que le sugerían cambios y niveles de intensidad hasta llegar a una melodía que guste y motive, tanto a quienes corren oyendo hard rock, rock suave o incluso a aquellos que trotan escuchando música electrónica, bachatas o reguetón.



La canción, La Carrera del Sonido, son cinco minutos de sonidos que envuelven al deportista en impulsos sonoros que irán por su cabeza y, sin exagerar, motivarán a ir a paso lento, rápido y más rápido, para bajar nuevamente la intensidad.



“Yo quería crear un tema que genere, en el runner, momentos de estimulación sonora. Traté de que no sea una canción lenta, ni súper rápida, sino que tenga un beat estándar y le sirva a los atletas o a la gente que empieza a correr”, señala el músico que invita a descargar su nueva canción de manera gratuita en la APP de Movistar Música y luego a probarla en la maratón Movistar Lima 42K.



Para descargar esta aplicación ingresa a: Movistar Música

Publirreportaje