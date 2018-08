Manchester United: Esta es la marca que no esperabas que auspiciara al club inglés El cuadro de Old Trafford suma un importante fichaje. Se trata de Kohler, líder mundial en acabados de baño y cocina. Con este aliado, el club dirigido por José Mourinho no sólo espera ganar la Premier League sino también desarrollar grandes proyectos.

