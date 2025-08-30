El acceso a internet de calidad sigue siendo uno de los grandes retos del país, especialmente en zonas rurales y de frontera, donde la brecha digital limita el desarrollo social y económico. Frente a este desafío, el programa Canon por Cobertura, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha convertido en una herramienta clave para acercar la conectividad a quienes más lo necesitan.

Gracias al mecanismo Canon por Cobertura, que permite a las empresas operadoras destinar hasta el 60 % del pago por espectro en infraestructura 4G en zonas rurales, al cierre del primer semestre de 2025 se logró que 67 565 ciudadanos de 425 localidades en 16 regiones accedieran por primera vez a internet móvil de alta velocidad, contribuyendo al cierre de la brecha digital en el país.

En este marco, Integratel Perú –a través de Movistar– inauguró el pasado 14 de agosto una estación base 4G en el caserío Durán (Lancones, Piura), ubicado en la frontera con Ecuador, llevando internet a más de 500 vecinos y comunidades aledañas.

El proyecto forma parte de los compromisos asumidos en el Canon por Cobertura 2025, que contempla el despliegue de infraestructura en 106 comunidades vulnerables de 17 regiones, incluidas localidades de frontera con Ecuador, Colombia y Bolivia.

Estos avances resultan aún más relevantes si se consideran los hallazgos del informe Closing Broadband Connectivity Divides for All (2025) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según este estudio, persiste una brecha significativa entre áreas urbanas y rurales en términos de velocidad de conexión: en los países de la OCDE, las velocidades móviles en zonas urbanas son, en promedio, un 37 % más rápidas que en áreas rurales, con descargas de 74.5 Mbps frente a 54.3 Mbps.

Cada antena instalada representa más que tecnología: significa que un estudiante puede conectarse a clases virtuales, que una familia logra comunicarse a distancia, o que un emprendedor abre nuevos caminos para su negocio. La conectividad, en definitiva, se convierte en un puente hacia más oportunidades.

Movistar reafirma su compromiso con la inclusión digital, trabajando junto al Estado para que la conectividad llegue a todos los rincones del Perú.