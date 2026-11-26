¿Qué tienen en común dos personas que alientan a diferentes escuderías? Probablemente, mucho más de lo que imaginan. Una carrera puede ser el inicio de una conversación, una discusión sobre estrategias o incluso una nueva amistad. Esa fue precisamente la idea detrás del Heineken F1 Paddock Party, una experiencia que reunió en Lima a seguidores del automovilismo para compartir una noche alrededor de la máxima categoría del deporte motor.

El encuentro comenzó con una puesta en escena que introdujo a los asistentes en el ambiente de la Fórmula 1. A partir de ahí, la velocidad dejó de ser solo algo que se observa desde las tribunas: los participantes pudieron ponerse a prueba en simuladores de conducción, enfrentarse a desafíos de Pit Stop y explorar espacios interactivos inspirados en el mundo de las carreras.

Foto: @jcmagazine

La experiencia también tuvo un componente social. Entre fotografías, música, propuestas gastronómicas y conversaciones, los invitados encontraron distintos espacios para disfrutar de la jornada. La convocatoria incluyó a figuras como Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Miranda Capurro, Nicole Dileo, Sasha Kapsunov y los pilotos Mario Hart y Annia Cilloniz.

«Los asistentes van a poder retarse en el pit stop más rápido, jugar en simuladores y disfrutar de diferentes espacios interactivos», comentó Paula Villanueva, Marketing Coordinator de Heineken Perú, al presentar las actividades preparadas para la ocasión.

La pasión también se comparte fuera de la pista

Uno de los momentos centrales de la noche fue la transmisión en vivo del Gran Premio de Las Vegas. La pantalla permitió seguir cada momento de la competencia, mientras los asistentes compartían las emociones propias de una carrera: la expectativa, las maniobras y la celebración de cada resultado.

Para Heineken, este tipo de encuentros forma parte de una estrategia que busca acercar sus principales patrocinios a las personas. «En Heineken creemos que las mejores experiencias se disfrutan cuando se comparten», señaló Giuliana Dongo, directora de Marketing de Heineken y Amstel. La ejecutiva explicó que la alianza con la Fórmula 1 busca generar oportunidades para que los aficionados conecten con otras personas que comparten sus intereses.

Esta propuesta se relaciona con el concepto «Los fans tienen más amigos», una plataforma que pone en el centro el valor de las pasiones compartidas. Porque, aunque cada persona tenga su propio piloto o equipo favorito, hay algo que las une: las ganas de vivir cada carrera y encontrar con quién celebrar la siguiente.

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