El médico ginecólogo peruano Dr. Cristian Hidalgo Pajuelo recibió el grado de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica que otorgan las instituciones académicas y científicas, en una ceremonia organizada por la Sociedad Internacional de Investigación, Salud, Innovación y Desarrollo Tecnológico (SIISDET) en la Universidad Católica de Colombia.

El reconocimiento destaca su trayectoria, aporte científico y labor de difusión en el campo de la microbiota vaginal, una línea de investigación emergente que propone un enfoque innovador frente al tratamiento convencional de diversas patologías ginecológicas.

Certificado internacionalmente en microbiota vaginal, el Dr. Hidalgo se ha desempeñado durante los últimos cinco años como científico, investigador y divulgador de esta disciplina desde el Perú. Su trabajo ha permitido que mujeres con infecciones vaginales y urinarias crónicas, endometriosis severa, infertilidad, entre otras condiciones, encuentren alternativas terapéuticas distintas a los tratamientos tradicionales basados en antibióticos o antifúngicos prolongados.

El especialista sostiene que el problema principal no radica únicamente en microorganismos como la Cándida, Gardnerella vaginalis, el virus del papiloma humano, Escherichia coli, clamidia o micoplasma, sino en la pérdida de las bacterias protectoras naturales de la vagina, conocidas como Lactobacillus, fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema vaginal.

A partir de este concepto desarrolló el protocolo ILAGINE MIR, orientado a la recuperación de estas bacterias beneficiosas mediante un abordaje integral que incluye alimentación funcional, regulación del pH vaginal, gestión de la salud emocional, uso de probióticos específicos como Lactobacillus crispatus, jensenii y gasseri, corrección de alteraciones hormonales, desparasitación y eliminación de metales pesados. Este enfoque ha mostrado resultados prometedores en casos considerados crónicos o recurrentes.

El impacto de su trabajo ha trascendido las fronteras del país. Actualmente, el Dr. Cristian Hidalgo Pajuelo difunde este protocolo en 11 países, con equipos de profesionales encargados de replicar esta metodología en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Asimismo, ha sido pionero a nivel mundial en la publicación del manejo de infecciones urinarias BLEE positivo a través del enfoque de la microbiota, así como en el tratamiento de infecciones crónicas como la candidiasis, la vaginosis bacteriana y la endometriosis.

Su labor ha contribuido a posicionar al Perú en la escena internacional dentro de la investigación en microbiota vaginal, y lo ha llevado a desempeñarse como uno de los principales coordinadores de cursos internacionales en esta especialidad.

Durante la ceremonia, el Dr. Hidalgo agradeció a su familia, equipo de trabajo, asesores internacionales y pacientes, señalando que este reconocimiento representa un proceso construido a partir de la ciencia, la perseverancia y la búsqueda de respuestas para millones de mujeres.

Cabe precisar que el Doctorado Honoris Causa no se obtiene mediante exámenes, tesis ni grados académicos formales, sino que se concede a personas que han realizado contribuciones extraordinarias al conocimiento, la sociedad y el bienestar colectivo, dejando una huella trascendente en su campo.

Este reconocimiento consolida al Dr. Cristian Hidalgo Pajuelo como una autoridad internacional en microbiota vaginal y reafirma la relevancia de este enfoque como uno de los pilares del futuro de la medicina.