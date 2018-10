Miles en el Perú sueñan con ganar el pozo de $500 millones de dólares

“Tengo familiares en Estados Unidos que juegan el Mega Millones una vez por semana pero no me atrevo a pedirles que me compren un billete porque de alguna manera tendré que pagarles y además si gano, no creo que me den el premio” dice Rosalba Rodríguez de 52 años, una mujer trabajadora de Trujillo que comenzó a usar el servicio de theLotter.com hace apenas unas semanas, “Esta es la única oportunidad que tengo para ganar tanto dinero de una sola vez y si me llevo el pozo, le podré ayudar a toda mi familia y aún me quedará mucho para gastar y darle a mi hija el futuro que se merece” concluye.

Y es que ya se cuentan por miles los peruanos que se han enganchado a theLotter.com, un sitio web que adquiere a nombre de cualquiera en el país, los boletos oficiales de las loterías norteamericanas sin salir del Perú.



Con más de un millón de usuarios en todo el mundo y más de 16 años funcionando, el sitio web se ha vuelto popular, pues es el único que ofrece un sofisticado servicio de mensajería para compra de tiquetes de más de 50 loterías en más de 30 países, dándole a cualquier peruano la oportunidad de ganar una fortuna que supera los $500 millones de dólares, es decir, el equivalente a $1.650 millones de soles.



Popular en el Perú

Hace tres años cuando el Powerball de Estados Unidos alcanzó un acumulado de $1.600 millones de dólares fue que theLotter.com se hizo famoso pues por primera vez en la historia, una gran cantidad de gente se hizo consciente del tamaño de los premios que entregan las loterías en Estados Unidos y personas en todo el planeta quisieron tener en sus manos un billete que garantizaba un premio equivalente a S/5.300 millones.



Portales de noticias de todo el mundo hicieron pública la noticia del gran premio y millones de televidentes buscaron en internet un portal que ofreciera el servicio, llegando en masa a theLotter.com, el único sitio web que por una pequeña comisión da la oportunidad de comprar a distancia boletos de lotería reales.



¿Por qué los premios de las loterías norteamericanas son tan altos?

Las loterías americanas son de las pocas en el mundo que no tienen límite a la hora de acumularse, además de ello, los premios se incrementan al ritmo de las ventas de boletos. Es decir que si nadie se las gana y muchos participan, el pozo crece varias decenas de millones de dólares de sorteo a sorteo. Es por esto que actualmente el premio del Mega Millones ha alcanzado los $500 millones de dólares y de no caer ésta semana, se podría acumular a $600 millones en el siguiente sorteo y sobrepasar incluso los 1.000 millones de dólares de pozo acumulado en tan sólo unos días.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Cuando un usuario gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio. Es así como ya se cuentan por decenas las personas que han ganado a través de éste sitio web y han viajado a cobrar el pozo en tierra norteamericana. La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Canadá, Rusia, Australia y España entre otros.



En caso de que el peruano no obtenga la visa para viajar theLotter.com reclama el premio y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario donde quiera que se encuentre. Sin embargo hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han ganado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería.

Cabe aclarar que, por seguridad del usuario, el sitio web no revela el nombre, ni el rostro del ganador, pues están seguros de el peligro que corre alguien en Latinoamérica al ganarse una suma tan grande de dinero.









¿Es legal en Estados Unidos?

Ninguna ley en Estados Unidos prohibe que un ciudadano extranjero se gane la lotería. El único requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete de papel. theLotter es el único sitio web en el mundo verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para comprar boletos oficiales de lotería a nombre de usuarios de todo el mundo incluido el Perú y mensualmente adquiere miles de boletos oficiales que son escaneados y enviados digitalmente a los compradores, apenas unas horas luego de haber hecho la compra.



theLotter en los canales NBC, CNN y FOX

El servicio de mensajería de theLotter lleva 16 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club, siendo Master Card la tarjeta más aceptada en el país.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por más de $500 millones de dólares se sorteará el próximo martes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.