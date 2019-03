Miles de peruanos buscan el gran pozo de ¡$550 millones de dólares !

La oportunidad de ganar una suma equivalente a dos veces la fortuna de Jennifer López o Lionel Messi no se presenta todos los días y es por esto que ya se cuentan por miles los peruanos que buscan el gran pozo del Powerball de Estados Unidos solicitando sus boletos a través de theLotter.com.





Con éstos ejemplos se puede afirmar que casi nada sería imposible para quien tenga la suerte de acertar a los 6 números del Powerball que se entrega éste miércoles en Estados Unidos, un sorteo al que cualquier peruano tiene acceso a través de theLotter.com.



¿Cómo opera el servicio de mensajería?

theLotter.com tiene operaciones en más de 20 países alrededor del mundo, comprando billetes de lotería reales en los expendios oficiales. Cuando una persona solicita la compra de un boleto a través del sitio web, un agente de la empresa adquiere a nombre del usuario el tíquet con los números elegidos por quien hizo la solicitud, lo escanea para que el comprador lo vea en el portal de internet, y deposita el billete de papel en un lugar seguro para que en caso de que haya un ganador, el boleto sea entregado por un representante de theLotter a la persona que adquirió el boleto.

Con una sofisticada infraestructura de mensajería, éste famoso portal web que ya lleva 17 años operando, asegura la compra de tíquets a nombre de usuarios de todo el mundo, incluido el Perú, abriendo la posibilidad de que un ciudadano no-americano se quede con el pozo de la lotería más grande del planeta.



¿Qué sucede cuando alguien gana?

Cuando una persona gana la lotería habiendo comprado su boleto en theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que el usuario viaje al país donde ha ganado y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora en los trámites a la hora de cobrar el premio en las instalaciones de la lotería oficial.

Si el dueño del boleto no consigue la visa para viajar, theLotter reclama el dinero a nombre del usuario y lo transfiere a su cuenta bancaria donde quiera que se encuentre.



¿Es este servicio legal en el Perú?

theLotter.com insiste en aclarar que no es un operador de lotería ni mucho menos un sitio web de apuestas ya que el portal no realiza sorteos propios ni paga los premios de su bolsillo, únicamente presta el servicio de mensajería.



Hay que tener en cuenta además que las leyes norteamericanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería. Todos los boletos comprados permanecen almacenados en el estado donde han sido adquiridos para no incumplir con la norma que prohibe enviar tiquetes al exterior.



Adicionalmente el servicio de mensajería de theLotter.com es el único que ha sido verificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos para ofrecer billetes de lotería en el extranjero.



Los ganadores

La historia de una panameña de nombre Aura Domínguez que el año pasado ganó US$30 millones en la lotería de La Florida sin haber pisado nunca tierra norteamericana y un iraquí de Bagdad que hace dos años ganó el pozo de la lotería en Oregon por US$6.4 millones han ocasionado que theLotter se haga a un buen nombre, demostrando que el sitio web en efecto compra los boletos oficiales de la lotería y los entrega a sus usuarios al momento de ganar.



Cabe resaltar que la historia del iraquí que ganó a través de theLotter.com causó tanta conmoción en Estados Unidos que la noticia fue reportada por reconocidos medios del país entre ellos los canales NBC, CNN y el canal de noticias Fox, en los que se menciona a theLotter como responsable de que un extranjero viviendo a más de 10.000 kilómetros de distancia se hiciera con el premio mayor de una lotería gringa.



Todas las historias de las personas de distintas partes del mundo que han resultado ganadores usando el servicio de theLotter.com se pueden apreciar en el portafolio de ganadores de theLotter, allí la identidad de los usuarios se protege usando una máscara para garantizar su seguridad.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Garantía de servicio

Entre las razones por las que theLotter es el líder en servicios de mensajería para compra de boletos por internet se cuentan:



1- El portal tiene más de 17 años de experiencia como el único sitio web que en realidad compra los boletos legítimos y provee una copia escaneada de los billetes.



2- theLotter ha sido verificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos y trabaja en conjunto con éste portal para garantizar que todos los tíquets sean comprados.



3- theLotter es el único servicio de mensajería en el mundo con licencia de operación de la Unión Europea.



4- La corporación cuenta con un enorme portafolio de ganadores con mas de $90 millones de dólares entregados, 4 millones de usuarios que han recibido algún premio, entre ellos, 20 que han cobrado acumulados millonarios.



5- Servicio al cliente en español, 24 horas los 7 días de la semana.



6- Para garantía de los usuarios, Russ López, portavoz de la lotería de California afirmó en un artículo publicado por el diario La Opinion hace algunos meses que “Cualquier turista e incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto de lotería y cobrarlo si gana. No tienen que ser ciudadano”.



7- theLotter ha sido mencionado por reconocidos medios en Estados Unidos, entre ellos los canales NBC, CNN y Fox:









NBC: Ciudadano iraquí gana $6.4 millones de dólares en la lotería de Oregon a través de theLotter



CNN: Un Iraquí compra un billete de lotería en Internet y gana acumulado de $6.4 millones



Fox: Misterioso hombre viviendo en Iraq gana $6.4 millones en la lotería de Oregon



Próximo sorteo

El próximo premio del Powerball por $550 millones de dólares se sorteará éste miércoles en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.





