Mira “La Noche del Demonio: La última llave”, la última entrega de una de las mejores sagas de terror

En el cine de terror, "Insidious" ha ganado un espacio notorio en el subgénero de las posesiones demoniacas y casas embrujadas. Esta cuarta parte funciona sin problemas como una cinta independiente si es que uno no ha visto las anteriores.



"La Noche del Demonio: La última llave" se enfoca en Elise Rainier (Lin Shaye), la especialista en hechos paranormales y personaje permanente de la saga, y cómo ella creció con un padre violento que no entendía sus poderes para comunicarse con seres de otra dimensión. Un hecho fatal de su infancia marcará el destino de Elise, pero varias décadas después ella volverá a su vieja casa para atender un nuevo problema y reencontrarse con sus recuerdos, sus miedos y abrir puertas para enfrentarse a sus propios fantasmas.



Lo mejor de la película son las escenas de flashback hacia la niñez de Elise para relacionar los quiebres familiares con la esencia del terror. En "La noche del demonio: La última llave", la niñez es ese territorio de miedos en el que la realidad está incompleta, y solo con el paso de los años se puede observar en su real dimensión.



El primer y segundo capítulo de la saga "Insidious" fueron dirigidos por James Wan, director también de otros dos clásicos del terror moderno: "Saw" y "El Conjuro". Wan se mantiene como productor en este cuarto capítulo.



