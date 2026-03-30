El distrito de Miraflores se convirtió en el primero del país en contar con torres de salvataje construidas íntegramente con material reciclado. En total, se han instalado cuatro estructuras en las playas Redondo, Makaha, Pampilla y Tres Picos, elaboradas con 100% plástico reciclado.

Para su fabricación se utilizaron 3.000 kilos de residuos, principalmente PET, polietileno y polipropileno, evitando que estos materiales terminen en el mar o en rellenos sanitarios. Gracias a este proceso de valorización, las torres tendrán una vida útil de hasta 15 años, casi tres veces más que una torre convencional de madera.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, destacó el trabajo que realiza la comuna para fomentar la participación vecinal en iniciativas ambientales, como el cuidado del agua, la reducción del uso de bolsas plásticas y la correcta disposición de residuos sólidos a través del programa “Basura que no es Basura”.

“Solo en lo que va del año hemos realizado dos campañas de ecotrueque, logrando recolectar 5.080 kilos de plástico tipo PET, equivalentes a 2.236 botellas. Invitamos a los vecinos a seguir fortaleciendo estas acciones”, señaló.

Por su parte, Maria Fernanda Rivera, coordinadora de Creación de Valor Compartido de Nestlé en Perú, indicó que esta iniciativa busca demostrar que los residuos pueden convertirse en soluciones concretas para la ciudad.

“Esta iniciativa demuestra que los residuos pueden convertirse en soluciones reales para la ciudad. En Nestlé trabajamos para generar un impacto positivo en nuestras operaciones y comunidades, impulsando la innovación como motor de cambio y acercando la sostenibilidad a las personas con acciones visibles, funcionales y responsables. Este proyecto refleja nuestro compromiso permanente con construir un futuro más limpio y consciente”.

Durante la presentación en la playa Redondo, la municipalidad y la empresa realizaron una demostración del proceso de construcción de las torres, además de actividades educativas sobre reciclaje y cuidado del entorno.

Esta acción forma parte del convenio interinstitucional firmado en diciembre de 2025 entre Nestlé y la Municipalidad de Miraflores, que busca impulsar iniciativas ambientales para mejorar la gestión de residuos, promover la sostenibilidad urbana y reducir el impacto ambiental en espacios públicos del distrito.

Reportaje publicitario