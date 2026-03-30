Resumen

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El distrito de Miraflores se convirtió en el primero del país en contar con torres de salvataje construidas íntegramente con material reciclado. En total, se han instalado cuatro estructuras en las playas Redondo, Makaha, Pampilla y Tres Picos, elaboradas con 100% plástico reciclado.