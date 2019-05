Mirar en la oscuridad: el poder de la serie P30 de Huawei para capturar fotos nocturnas

¿Alguna vez has querido tomar una fotografía de noche y has conseguido malos resultados? Todos hemos dejado escapar un suspiro de resignación cuando nuestro teléfono fue incapaz de tomar una buena foto nocturna de esa fiesta, esa luna llena o simplemente de nuestro perro en el parque. La fotografía en poca luz es una de las batallas que se libra en el mundo de los móviles y el modo noche se ha convertido en un factor clave en las series de alta gama.



Por eso, Huawei ha decidido cambiar las reglas de lo que puede hacerse y lo que no con su nueva línea de celulares. El P30 y el P30 Pro cuentan con características únicas que los hacen los equipos móviles ideales para enfrentarse a situaciones de escasa iluminación. Nunca más la falta de luz será un impedimento para capturar lo que desees y como puedes ver en esta fotogalería tomada con la cámara nocturna de estos celulares, Huawei acaba de subir la valla para todos en esta competencia.



Evolución de la luz

​

¿Cómo es que el HUAWEI P30 y el HUAWEI P30 Pro consiguen increíbles resultados? La respuesta está en una serie de innovaciones que la empresa multinacional ha colocado en sus equipos. En primer lugar, la Serie P30 presenta un sensor SuperSpectrum que procesa la luz de una manera fundamentalmente nueva. Hasta ahora los sensores de luz habían contado con cuatro receptores fotónicos para captar la iluminación en una configuración RGGB (rojo, verde, verde y azul). Huawei presenta por primera vez los sensores RYYB, reemplazando el verde por el amarillo, lo que le permite aumentar la luz hasta en un 40%.



El sensor SuperSpectrum, no es la única característica de estos smartphones que les permite capturar imágenes nocturnas de excelente nivel. El ISO es un indicador que nos permite regular la sensibilidad de la cámara a la luz y, en estos equipos, ha sido optimizado para la excelencia. El P30 cuenta con un ISO 204,800 y el P30 Pro con uno de 409,600 para mayor luminosidad y nitidez. El P30 Pro cuenta, además, con una IA HDR+ que es capaz de lograr grandes imágenes a contraluz. A pesar de tener una iluminación de fondo que haga que los sujetos principales estén subexpuestos, el HDR logrará levantar sus sombras y hacer toda la escena luminosa.



¿Te animas a redescubrir la fotografía con lo último de Huawei? Para más información sobre el P30 y P30 Pro, ingresa aquí.