En un país donde la imprudencia del conductor es una de las principales causas de accidentes, —28% de los casos según datos de la PNP—, la campaña #NoTePases de El Comercio regresa este verano para poner freno a una de las infracciones más peligrosas: la invasión de las vías de emergencia. Esta vez, Mitsubishi Motors se suma al esfuerzo para demostrar que el respeto a las normas es el componente de seguridad más importante de cualquier vehículo.

“Conducir bien es una decisión que salva vidas”, señala Ider Cifuentes, brand manager de Mitsubishi Motors Perú. “Nuestra participación en esta campaña no tiene únicamente un objetivo de difusión de marca; asumimos un rol con la convicción de que esta iniciativa puede generar conciencia y promover mejores hábitos al volante”, indicó sobre el compromiso de Mitsubishi con #NoTePases.

La marca japonesa destaca que sus vehículos están diseñados para proteger, pero la verdadera “seguridad inteligente” es la que respeta el carril de emergencias, destinado exclusivamente para ambulancias y bomberos. Invertir en una SUV con tecnología de punta pierde sentido si no se respeta la vida de los demás en la ruta. Para Mitsubishi, la seguridad vial es un acto de empatía: entender que nuestras decisiones al volante impactan directamente en la integridad de los demás.

Por ello, esta alianza estratégica se centra este verano en el monitoreo de la Panamericana Sur. La meta es clara: mantener libres las vías auxiliares de emergencia. Mitsubishi se suma a la fiscalización ciudadana, incentivando a que los conductores no invadan estos carriles, los cuales son vitales para el paso de ambulancias y servicios de rescate durante los fines de semana de alta congestión.

De este modo, la marca nipona invita a los viajeros a convertirse en agentes de cambio; utilizando las herramientas de fiscalización de #NoTePases para reportar a quienes ponen en riesgo la fluidez de las vías de emergencia, transformando la denuncia ciudadana en una herramienta real de prevención.

Con 26 años de presencia en el país a través de Astara —empresa líder en movilidad con presencia en 18 países—, Mitsubishi busca que su tecnología sea un complemento a una cultura vial de respeto. Participar en #NoTePases es, para la marca, una forma de devolverle al usuario peruano la confianza depositada, promoviendo rutas más ordenadas y seguras para todas las familias que viajan al sur.

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