Mónica Lanchipa: la maestra que revoluciona el aula con libros de cartón

Por: Mónica Lanchipa

​

En 33 años de docencia, mi mayor motivación ha sido innovar en el aula. Muchos profesores creen que los grandes cambios se hacen fuera, en los grandes proyectos, y que lo que uno hace en el salón no es muy importante. No es así y quiero contagiar a los profesores la pasión por innovar.



En el 2007 nació la idea de mi proyecto “Unidos en defensa de un ambiente sano y por la paz”. Fue a raíz de un trabajo que debía hacer mi hija para su feria de ciencias. En casa, pensamos en hacer un proyecto de reciclaje, reutilizando el cartón. Dos años después, me di cuenta que podía aplicarlo en mis aulas.



El colegio Santísima Niña María de Tacna, donde enseño, está cerca a un mercadillo. Tacna es una zona comercial y al final del día siempre se encuentra cartón botado. Con ayuda de los padres de familia, comenzamos por recoger el cartón. Armamos los libros con papel bulky y usamos los cartones como tapa.



Ahora, cada niña hace tres libritos por año y pinta sus propias carátulas. Hemos hecho casi 1.500 libros con las niñas. Cerca de 300 se han quedado en el colegio, en nuestra biblioteca cartonera. Y gracias a este proyecto recibí las Palmas Magisteriales 2016.



Los libritos ecológicos

​Con este proyecto, las niñas pueden estimular su creatividad, pues escriben sus cuentos y realizan trabajos de arte. Al fin de año, tienen libros de su propia autoría y pueden compartir sus obras con las niñas de grados más bajos. También hemos hecho una biblioteca con libros y cuentos de medio ambiente, que las niñas leen en los recreos. Las dos propuestas se juntaron en el programa “A leer se aprende leyendo”.



Los sábados tenemos talleres de medio ambiente con la asociación D’Cada Ciudadano. Hemos comenzado a trabajar proyectos de reciclaje con residuos tecnológicos: estamos haciendo llaveros con las letras de teclados de computadora ya malogrados. Ahora, también aplicamos la tecnología para difundir nuestros trabajos: muchos posts son escritos por las alumnas, y luego los subimos a los blogs de nuestros proyectos.



Los proyectos de la profesora Lanchipa sobre ecología van desde el reciclaje hasta la preservación.

Hace poco, nos hemos integrado al proyecto de Acción Climática del profesor Koen Timmers, finalista del Global Teachers Prize 2018. Estamos comenzando a hacer videoconferencias para que las niñas de nuestra Institución Educativa intercambien sus propuestas para cuidar el medio ambiente con escolares de otros países.



También estoy comenzando a incluir robótica en el proyecto. Este año, las niñas están creando prototipos de máquinas que ellas piensan que podrían recoger el plástico en el mar. Primero los arman en Lego, y luego le colocan la parte tecnológica. En unos meses, vamos a comenzar a programarlos. No podemos olvidar que las niñas y niños de hoy son nativos digitales: somos los profesores quienes debemos adaptarnos al cambio.



Un consejo que puedo dar a los docentes es que se acostumbren a sistematizar sus proyectos. Que pongan por escrito su metodología, sus objetivos. Que vean si los han conseguido. Que participen en concursos. Que compartan sus estrategias. Gracias a la difusión por los premios, mi proyecto ha sido replicado en Lima, Puno, Cusco, Junín. Incluso, en Costa Rica. Nunca debemos olvidarnos de inspirar a los alumnos, y estimular su creatividad e innovación. A nosotros los profesores solo nos falta atrevernos y decidirnos.