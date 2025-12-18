Integratel Perú – Movistar fue reconocida como ganadora del Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg” – Edición 2025, en la categoría Calidad Ambiental: Gestión Integral de Residuos Sólidos y Regímenes Especiales. Este galardón, el máximo reconocimiento ambiental otorgado por el Estado peruano, fue entregado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el Ministro del Ambiente, Miguel Espichán, a Juan Pons, Chief Operating Officer (COO) de Integratel Perú.

El jurado del Premio Nacional Ambiental, organizado por el Ministerio del Ambiente, destacó la gestión del programa “Mensaje al Planeta: economía circular para una conectividad sostenible”, una iniciativa desarrollada en 2024 que permitió reciclar y reutilizar más de 1,100 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), gracias a un trabajo articulado con clientes, proveedores y socios comerciales. Del total gestionado, el 70 % fue reutilizado y el 30 % reciclado.

Entre los residuos gestionados se encuentran celulares, módems, routers, decodificadores, teléfonos fijos, cargadores, entre otros dispositivos. La recolección de estos materiales se realiza a través de una campaña integral y sostenida, que incluye puntos de acopio en tiendas Movistar a nivel nacional, así como acciones de sensibilización dirigidas a clientes, en alianza con entidades públicas y privadas.

Asimismo, el programa contempla el reciclaje de residuos generados por los procesos de modernización de las redes fijas y móviles, en los que tecnologías antiguas han sido reemplazadas por equipamientos más eficientes en términos de consumo energético.

De esta manera, Movistar reafirma su compromiso con la gestión responsable de residuos electrónicos y la promoción de prácticas sostenibles, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente y al desarrollo de una economía circular en el país.

