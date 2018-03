Movistar te trae lo mejor de la movida local y tecnológica en la revista #ht

Sé el primero en enterarte de lo que se viene para el 2018. La revista #ht de Movistar te trae los mejores datazos de una manera fresca y libre. Podrás conocer lo último en videojuegos y ‘gagdets’ para tu celular, así como asistentes virtuales para el hogar, los 10 datos del futuro, pero también información de moda, música y teatro.



“Actualmente, no existe un medio que abarque exclusivamente contenido sobre tecnología y tendencias.”, comenta Luis Eduardo Garvan, gerente de Marca y Comunicaciones de Marketing de Movistar. “Con la revista #ht de Movistar buscamos acercar a las personas con la innovación, ofreciéndoles un espacio en donde puedan encontrar contenido relevante, útil y entretenido”, agrega.



Para empezar, esta primera edición cuenta en portada con la banda peruana indie folk del momento, We The Lion, quienes hablaron sobre su internacionalización y todo lo que les tocó vivir para llegar a ello. Luis Buckley (ukelele y bajo), Paul Schabauer (guitarra principal) y Alonso Briceño (vocalista y guitarra acústica) alistan gira por Europa y ya están trabajando en lo que será su segundo disco que les abrirá mercado en México, Colombia y Chile.



Estos amigos de la infancia saltaron a la fama gracias a un comercial de televisión hace solo un año. Desde entonces no han parado: han sido teloneros de Jack Johnson en su concierto en Lima, tocaron en el South By Southwest Festival de Texas, dieron una gira por Madrid, Granada y Barcelona para interpretar los mejores éxitos de su primer álbum Violet. Sin duda, una banda a la que no le puedes perder el rastro.



Además, si deseas inspirarte con casos de éxito, tienes que conocer a Crehana, empresa valorizada en 3 millones de dólares y creada por Diego Olcese, joven peruano de 27 años. Se trata de una web de educación digital en industrias creativas que en solo dos años posee más de 165 mil cuentas activas en 15 países. En ella, cualquier persona puede ingresar y aprender cursos de animación, diseño, fotografía, 3D, entre otros de alta demanda.



¿Cuál es su secreto? “No enfocarse en el producto, sino en lo que el consumidor piensa y cuánto está dispuesto a pagar”, cuenta Diego, quien ganó el premio Wayra Perú en el 2014, la aceleradora de startups digitales de Telefónica que ayuda a los mejores emprendedores a formar empresas de éxito.



En cambio, para Christian Roque, CEO y manager del equipo Infamous Gaming, el mejor trabajo del mundo es dedicarse a tiempo completo a su videojuego favorito: Dota2. No solo por lo bien que paga (un gamer profesional puede ganar US$4.000 mensuales), sino porque se siente una genuina pasión y vocación por este mundo virtual. No puedes dejar de leer su historia.



Para los hinchas del deporte que reúne a multitudes, traemos una nota con las mejores barras de la selección peruana, que después de 36 años, nos llevará a un Mundial. Imposible no contagiarse de esta fiebre que nos hará pensar en Rusia por medio año. De hecho, si estás pensando en viajar, en la sección #ENRUTA podrás conocer destinos de último minuto cerca de Lima para este Año Nuevo, así como propuestas de ciudades fuera del país.



Y si de gastronomía se trata y aún no tienes idea de lo que vas a preparar para Navidad, Luciano Mazzetti, conductor de “Cocina al Toque” y Ximena Llosa de “Ximena en Casa” te darán los mejores tips para cocinar de manera fácil, rápida y deli esta Nochebuena.

¿Quieres más? No te pierdas más notas sobre innovación y tendencias todos los lunes, miércoles y viernes en el especial digital de #ht patrocinado por Movistar.