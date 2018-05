¿Puede la música mejorar el rendimiento de un corredor?

Desde hace unas semanas, el músico y compositor Lucho Quequezana viene preparando un proyecto donde la música y el deporte se unen para generar un estímulo positivo en los atletas. ¿Es posible crear una canción o sinfonía que tenga influencia sobre el rendimiento de un runner?, será la pregunta que Quequezana y su equipo junto a Movistar intentarán responder. Todo esto como antesala de la maratón Movistar Lima 42K.



¿Pero cuánto influyen las canciones en los runners? De acuerdo con el estudio “Music in Sport and Exercise: An Update on Research and Application”, desarrollado por el Dr. Costas Karageorghis de la Universidad de Brunel (Londres, Inglaterra) y publicado en la revista norteamericana “The Sport Journal”, la música estimula al organismo y lo ayuda a minimizar la sensación de fatiga en los ejercicios de baja y media intensidad. Y es que las melodías influyen en nosotros más de lo que solemos pensar.



Más que bailar

​

“La música está presente desde que nacemos. Tenemos un soundtrack de nuestras vidas. Uno escucha una canción y de pronto recuerda cuando tenías 10 o 15 años. Mucha gente cree que la música es solo para escucharla o bailarla, pero en realidad nos afecta en muchas cosas”, afirma Quequezana. “En el caso de los corredores, está comprobado que la música desarrolla un impulso físico y de motivación a la hora de correr”, agrega el compositor.



Las piezas musicales dan la sensación de compañía y funcionan como una barrera contra la monotonía en un recorrido largo. Es conocido el caso del corredor etíope Haile Gebrselassie, quien en 1998 hizo en 4 minutos 52 segundos y 86 centésimas de segundo en una carrera de 2 mil metros, rompiendo el récord mundial. Gebrselassie, al ser consultado por su logro, dijo que había entrenado su cadencia con el ritmo de la canción Pop Scatman, del fallecido cantante Scatman John, que sonó durante toda su carrera.



Estímulos en cada beat

“Ocurre que la música al escucharla genera muchas conexiones en el cerebro, es como una especie de gimnasia mental. Cuando el cerebro recibe este estímulo, inmediatamente el cuerpo genera unos químicos que estimulan a los deportistas”, señala Quequezana, quien viene investigando sobre el tema para crear una canción que sirva de escenario para la maratón Movistar Lima 42K.



Durante años, decenas de estudios científicos han comprobado que la música altera la fisiología y el estado psicológico de las personas. En el caso de los atletas, como señala la investigación del Dr. Costas, el ritmo cardíaco, la ventilación pulmonar y la presión sanguínea sufren cambios, antes incluso de empezar los ejercicios. Además, incrementa el esfuerzo, induce estados de mayor actividad, reduce la inhibición, provoca movimientos rítmicos sincronizados con la canción y mejora la ejecución de la técnica.



A puertas de la maratón Movistar Lima 42K, Lucho Quequezana y su equipo se encuentran diseñando una canción especial para ayudar al entrenamiento de los competidores. La carrera que se desarrollará el domingo 20 de mayo tendrá como punto de partida y llegada la avenida Canaval y Moreyra, esquina con República de Panamá, en San Isidro. Para más información sobre la maratón ingresa aquí, y para conocer más del proyecto de Lucho Quequezana junto a Movistar Música descarga la app de Movistar Música en www.smvst.com/appmusica.