GWM (Great Wall Motors), marca automotriz especialista en SUVs y picks ups, anunció el lanzamiento de dos nuevos modelos para la gama de SUVs de Haval: la New Jolion y la New Jolion Pro. Ambas especialmente diseñadas para revolucionar el segmento y hacer del lujo algo alcanzable.

“El best seller de nuestro portafolio ha sido renovado y continúa revolucionado el mercado por la excelente relación precio-calidad-tecnología. Ideal para los que buscan versiones de entrada hasta los que buscan las prestaciones de una SUV de alta gama como tecnología, diseño atractivo, seguridad y confianza”, señaló Francisco Accinelli, gerente de GWM Perú.





Nuevos detalles

Ambas SUVs cuentan con un motor 1.5 turbo que genera 141 hp por lo que las prestaciones y la aventura están asegurados. La New Jolion impacta por su diseño completamente renovado en el exterior con una parrilla negra y barras de techo con líneas verticales que combinan con los nuevos espejos laterales. Del mismo modo, los parachoques y los posteriores han tenido un facelift que junto con los faros led y aros de aleación en los neumáticos complementan el espíritu aventurero de esta SUV.

En el interior, el confort y la tecnología son los sellos principales con climatizador bizona con salidas en la segunda fila, asientos y volante forrados en ecocuero, panel digital de instrumentos, paddle shift, pantalla touch de 12.3 pulgadas con conexión a Android Auto y Apple Carplay y mucho más.

Revoluciona tu forma de ver el mundo

La nueva versión Jolion Pro lleva la experiencia de lujo y manejo a un nivel superior. Sus mayores dimensiones de 4.47 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.61 de alto hacen que haya una distancia de ejes superior por lo que el interior cuenta con mayor espacio.

Sin embargo, el mayor atractivo se encuentra en su estilo deportivo con un diseño con detalles cromados, barras, spoiler posterior y salida de escape de estilo deportivo que se complementa con un nuevo juego de luces LED en todo el portalón. Por dentro, una nueva consola central con palanca de cambios electrónica y cargador inalámbrico de celular conforman una ecuación perfecta que invita al disfrute.

En nivel superior

La New Jolion y New Jolion Pro están equipadas con lo último en tecnología y seguridad como seis sensores delanteros y seis traseros que dan una visión 360 grados y doce asistencias de conducción avanzadas como asistencia de punto ciego, asistencia de cambio de carril, frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, entre otras.

Ambas versiones cuentan una garantía líder en la industria de 5 años o 150,000 kilómetros para el vehículo, lo que suceda primero de tal forma que los conductores pueden confiar en su durabilidad y rendimiento a largo plazo.

GWM cuenta con el respaldo de Inchcape y la red Dercocenter distribuida en distintos puntos del país. La New Jolion se encuentra disponible en versiones Supreme, Supreme Plus e Intelligent en cinco colores: azul cielo, blanco, negro perlado, gris metalizado y rojo. Mientras que, la Jolion Pro está disponible solo en versión AT Supreme Plus en tres colores: blanco, gris metalizado y azul metálico. El lujo y comodidad que estabas buscando para tu estilo de vida llega con estas nuevas SUVs.

Reportaje Publicitario