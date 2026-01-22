En un contexto donde el tránsito en las principales vías del país se intensifica —especialmente durante la temporada de verano—, la seguridad vial vuelve a ser un tema prioritario. Conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la distracción al volante o el uso indebido de la berma no solo incrementan la posibilidad de accidentes, sino que también ponen en peligro la vida de todos los que comparten la vía.

Frente a este escenario, contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente resulta clave. Este seguro no solo cumple una función legal, sino que actúa como la primera línea de protección ante un siniestro, asegurando atención médica inmediata para las víctimas, sin importar quién fue responsable del accidente. Mantenerlo activo puede marcar la diferencia entre una atención oportuna y una situación crítica sin respaldo.

Aunque el SOAT cumple un rol clave en la protección de las personas, no cubre los daños materiales ni el patrimonio del conductor. Para ello, el Seguro Vehicular funciona como un complemento necesario. “El SOAT protege vidas y el Seguro Vehicular protege tu inversión y tu tranquilidad”, señala Hernández. Este tipo de seguro permite cubrir daños al vehículo, robos o pérdidas totales, responsabilidad civil frente a terceros y servicios de asistencia como grúa, auxilio mecánico o chofer de reemplazo.

Esta visión integral de la seguridad vial también se refuerza a través de la campaña #NoTePases, una iniciativa conjunta de MAPFRE y El Comercio que busca generar conciencia sobre el uso indebido de la berma en la Panamericana Sur, especialmente en épocas de alto flujo vehicular. “La berma salva vidas. No es un atajo, es un corredor de emergencia que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, enfatiza el vocero. Invadirla, advierte, puede impedir que una ambulancia llegue a tiempo cuando más se necesita.

Además de promover una mejor cultura vial, MAPFRE ha simplificado el acceso a sus seguros para que los conductores puedan contratar o renovar sus coberturas de forma rápida, a través de asesores, canales digitales y atención inmediata ante emergencias, porque —como recuerda Hernández— “sabemos que cada minuto cuenta”.

Conducir con responsabilidad también implica estar protegido.

